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https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729501449.html
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медпомощь. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:06
2021-04-22T17:07
россия
леонид слуцкий (политик)
мария захарова
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
москва
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медпомощь.Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что четыре гражданских врача посетили блогера: его здоровье не вызывает у них серьезных опасений. Он получает всю необходимую терапию.Ассамблея в документе призвала Россию освободить Навального в соответствии с решением Комитета министров СЕ и "временной меры, принятой Европейским судом по правам человек" немедленно и "в любом случае до следующего заседания в июне 2021 года. Согласно опубликованному графику, оно пройдет с 7 по 9 июня.Резолюцию поддержали 105 голосами, против выступили 26 человек, 11 — воздержались.В ПАСЕ также призвали предоставить Навальному медицинскую помощь, в том числе обследование и лечение врачом, которого он выберет. Кроме того, блогеру должны обеспечить "полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством".Организация также заявила об ухудшении состояния здоровья заключенного после его задержания: медицинская служба диагностировала у него множественные грыжи межпозвоночного диска. По оценке независимого специалиста, лечение, от которого Навальный отказывается, неэффективно и противопоказано. Кроме того, оно может вызвать другие серьезные проблемы.В документе говорится, что ходатайства блогера о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не были удовлетворены. Кроме того, он с 31 марта объявил голодовку.ПАСЕ предложила Европейскому комитету по предупреждению пыток приехать в исправительную колонию, где находится Навальный, а также призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам этой поездки.Помимо этого, организация продолжает следить за развитием ситуации вокруг блогера.Реакция на резолюцию ПАСЕГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет хлопать дверью в СЕ из-за блогера: "слишком много чести".Москва, как отметил депутат, не будет реагировать на "истеричные призывы" и не приемлет диктата в отношении судебных решений. Навальный, подчеркнул Слуцкий, — не политический заключенный, не узник совести, каким его пытаются представить на Западе.Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил европейским коллегам, что блогера осудили за мошенничество."Россия не будет выполнять политизированные решения ни ЕСПЧ, ни ПАСЕ, так как они нарушают российское законодательство, противоречат нашей конституции и противоречат решениям российского суда. Это очередная открытая попытка вмешательства во внутренние дела России", — заявил он.Ассамблея, принимая подобные резолюции по Навальному, перестает быть "совестью Европы", и, как заметил Толстой, превращается в "марионеточный инструмент санкций" в руках США.Симоновский суд Москвы в феврале отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и назначил 3,5 года колонии общего режима. Блогер 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявил голодовку и требует пустить приглашенного врача. Его адвокат адвокат Ольга Михайлова заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН состояние здоровья Навального после обследования назвали удовлетворительным и стабильным — он получает в колонии всю необходимую медпомощь.В УФСИН по Владимирской области сообщили РИА Новости, что заключенный с 5 по 9 апреля был в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, а после из-за улучшения его перевели обратно в отряд. Позже в ведомстве рассказали, что комиссия врачей решила перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
https://ria.ru/20210422/navalnyy-1729449753.html
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728933442.html
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россия, леонид слуцкий (политик), мария захарова, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, москва, в мире

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального

17:06 22.04.2021 (обновлено: 17:07 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала освободить Алексея Навального и предоставить ему необходимую медпомощь.
Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что четыре гражданских врача посетили блогера: его здоровье не вызывает у них серьезных опасений. Он получает всю необходимую терапию.
Ассамблея в документе призвала Россию освободить Навального в соответствии с решением Комитета министров СЕ и "временной меры, принятой Европейским судом по правам человек" немедленно и "в любом случае до следующего заседания в июне 2021 года. Согласно опубликованному графику, оно пройдет с 7 по 9 июня.
Резолюцию поддержали 105 голосами, против выступили 26 человек, 11 — воздержались.
В ПАСЕ также призвали предоставить Навальному медицинскую помощь, в том числе обследование и лечение врачом, которого он выберет. Кроме того, блогеру должны обеспечить "полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и внутренним законодательством".
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Организация также заявила об ухудшении состояния здоровья заключенного после его задержания: медицинская служба диагностировала у него множественные грыжи межпозвоночного диска. По оценке независимого специалиста, лечение, от которого Навальный отказывается, неэффективно и противопоказано. Кроме того, оно может вызвать другие серьезные проблемы.
В документе говорится, что ходатайства блогера о том, чтобы его осмотрел выбранный им специалист, не были удовлетворены. Кроме того, он с 31 марта объявил голодовку.
ПАСЕ предложила Европейскому комитету по предупреждению пыток приехать в исправительную колонию, где находится Навальный, а также призвала Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам этой поездки.
Помимо этого, организация продолжает следить за развитием ситуации вокруг блогера.
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Реакция на резолюцию ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет хлопать дверью в СЕ из-за блогера: "слишком много чести".
"Мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", — пояснил он, выразив надежду на то, что здравый смысл восторжествует.
Москва, как отметил депутат, не будет реагировать на "истеричные призывы" и не приемлет диктата в отношении судебных решений. Навальный, подчеркнул Слуцкий, — не политический заключенный, не узник совести, каким его пытаются представить на Западе.
Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил европейским коллегам, что блогера осудили за мошенничество.
"Россия не будет выполнять политизированные решения ни ЕСПЧ, ни ПАСЕ, так как они нарушают российское законодательство, противоречат нашей конституции и противоречат решениям российского суда. Это очередная открытая попытка вмешательства во внутренние дела России", — заявил он.
Ассамблея, принимая подобные резолюции по Навальному, перестает быть "совестью Европы", и, как заметил Толстой, превращается в "марионеточный инструмент санкций" в руках США.
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Симоновский суд Москвы в феврале отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и назначил 3,5 года колонии общего режима. Блогер 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявил голодовку и требует пустить приглашенного врача. Его адвокат адвокат Ольга Михайлова заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН состояние здоровья Навального после обследования назвали удовлетворительным и стабильным — он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
В УФСИН по Владимирской области сообщили РИА Новости, что заключенный с 5 по 9 апреля был в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, а после из-за улучшения его перевели обратно в отряд. Позже в ведомстве рассказали, что комиссия врачей решила перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Мария ЗахароваИв РошеОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФМоскваВ мире
 
 
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