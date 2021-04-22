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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/moloko-1729479841.html
Валовый надой молока в Подмосковье вырос на 5%
Валовый надой молока в Подмосковье вырос на 5%
Валовый надой молока в хозяйствах Московской области с начала 2021 года вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:42
2021-04-22T15:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Валовый надой молока в хозяйствах Московской области с начала 2021 года вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Лидерами по надоям молока на корову с начала года стали хозяйства Ленинского, Зарайского, Озерского и Луховицкого городских округов.Министр напомнил, что по итогам 2020 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило свыше 710 тысяч.
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московская область (подмосковье), экономика

Валовый надой молока в Подмосковье вырос на 5%

15:42 22.04.2021
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Валовый надой молока в хозяйствах Московской области с начала 2021 года вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Общий валовый надой за 15 недель текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья составил 187 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года производство молока составило 178 тысяч тонн. Прирост - 4,9%", - приводятся слова главы ведомства Сергей Воскресенский.
Лидерами по надоям молока на корову с начала года стали хозяйства Ленинского, Зарайского, Озерского и Луховицкого городских округов.
"Общий рост поголовья КРС с начала года также увеличился на 1 893 головы и составил 87 492 голов. Прирост относительно прошлого года составил 6,1%", - добавил Воскресенский.
Министр напомнил, что по итогам 2020 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило свыше 710 тысяч.
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