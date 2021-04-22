https://ria.ru/20210422/moloko-1729479841.html

Валовый надой молока в Подмосковье вырос на 5%

Валовый надой молока в Подмосковье вырос на 5%

Валовый надой молока в хозяйствах Московской области с начала 2021 года вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:42

2021-04-22T15:42

2021-04-22T15:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Валовый надой молока в хозяйствах Московской области с начала 2021 года вырос на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Лидерами по надоям молока на корову с начала года стали хозяйства Ленинского, Зарайского, Озерского и Луховицкого городских округов.Министр напомнил, что по итогам 2020 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило свыше 710 тысяч.

https://ria.ru/20210415/posevnaya-1728384568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика