https://ria.ru/20210422/komandirovka-1729392946.html

Исследование выявило лучшие города для командировок

Исследование выявило лучшие города для командировок

Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T07:31

2021-04-22T07:31

2021-04-22T08:49

туризм

работа.ру

россия

москва

сочи

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Более половины респондентов выбрали именно эти города, так как хотят совместить работу с отдыхом. 28% нравится инфраструктура выбранных городов, 27% привлекает культурный досуг. Вместе с тем, 22% указали на бизнес-потенциал перечисленных городов, а 14% хотят совместить работу и встречу с родственниками.Примечательно, что 47% опрошенных еще не доводилось бывать в командировках. При этом 41% ездили по работе именно в российские города и всего 3% - только за рубеж. 9% респондентов побывали в командировках и в России, и за границей.Из тех, кто ездил в командировки, 47% посещали Москву - столица стала лидером в этом рейтинге. Еще 29% ездили в Петербург, 16% - в Екатеринбург, по 14% - в Сочи и Ростов-на-Дону, 13% - в Нижний Новгород.В исследовании в апреле этого года приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.

https://ria.ru/20201214/biznes-1589051920.html

россия

москва

сочи

санкт-петербург

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работа.ру, россия, москва, сочи, санкт-петербург, общество