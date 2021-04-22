Исследование выявило лучшие города для командировок
07:31 22.04.2021 (обновлено: 08:49 22.04.2021)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего участников исследования (47%) хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказались Сочи - туда хотят попасть 36% респондентов. Четверть опрошенных (25%) хотели бы посетить Москву в рамках командировки, каждый пятый (20%) с удовольствием отправился бы в Казань, а 13% - в Калининград", - показало исследование.
Более половины респондентов выбрали именно эти города, так как хотят совместить работу с отдыхом. 28% нравится инфраструктура выбранных городов, 27% привлекает культурный досуг. Вместе с тем, 22% указали на бизнес-потенциал перечисленных городов, а 14% хотят совместить работу и встречу с родственниками.
Примечательно, что 47% опрошенных еще не доводилось бывать в командировках. При этом 41% ездили по работе именно в российские города и всего 3% - только за рубеж. 9% респондентов побывали в командировках и в России, и за границей.
Из тех, кто ездил в командировки, 47% посещали Москву - столица стала лидером в этом рейтинге. Еще 29% ездили в Петербург, 16% - в Екатеринбург, по 14% - в Сочи и Ростов-на-Дону, 13% - в Нижний Новгород.
В исследовании в апреле этого года приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.
14 декабря 2020, 07:16ТуризмНазваны самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу