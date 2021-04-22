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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210422/komandirovka-1729392946.html
Исследование выявило лучшие города для командировок
Исследование выявило лучшие города для командировок
Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T07:31
2021-04-22T08:49
туризм
работа.ру
россия
москва
сочи
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Более половины респондентов выбрали именно эти города, так как хотят совместить работу с отдыхом. 28% нравится инфраструктура выбранных городов, 27% привлекает культурный досуг. Вместе с тем, 22% указали на бизнес-потенциал перечисленных городов, а 14% хотят совместить работу и встречу с родственниками.Примечательно, что 47% опрошенных еще не доводилось бывать в командировках. При этом 41% ездили по работе именно в российские города и всего 3% - только за рубеж. 9% респондентов побывали в командировках и в России, и за границей.Из тех, кто ездил в командировки, 47% посещали Москву - столица стала лидером в этом рейтинге. Еще 29% ездили в Петербург, 16% - в Екатеринбург, по 14% - в Сочи и Ростов-на-Дону, 13% - в Нижний Новгород.В исследовании в апреле этого года приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.
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работа.ру, россия, москва, сочи, санкт-петербург, общество

Исследование выявило лучшие города для командировок

07:31 22.04.2021 (обновлено: 08:49 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего участников исследования (47%) хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказались Сочи - туда хотят попасть 36% респондентов. Четверть опрошенных (25%) хотели бы посетить Москву в рамках командировки, каждый пятый (20%) с удовольствием отправился бы в Казань, а 13% - в Калининград", - показало исследование.
Более половины респондентов выбрали именно эти города, так как хотят совместить работу с отдыхом. 28% нравится инфраструктура выбранных городов, 27% привлекает культурный досуг. Вместе с тем, 22% указали на бизнес-потенциал перечисленных городов, а 14% хотят совместить работу и встречу с родственниками.
Примечательно, что 47% опрошенных еще не доводилось бывать в командировках. При этом 41% ездили по работе именно в российские города и всего 3% - только за рубеж. 9% респондентов побывали в командировках и в России, и за границей.
Из тех, кто ездил в командировки, 47% посещали Москву - столица стала лидером в этом рейтинге. Еще 29% ездили в Петербург, 16% - в Екатеринбург, по 14% - в Сочи и Ростов-на-Дону, 13% - в Нижний Новгород.
В исследовании в апреле этого года приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.
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