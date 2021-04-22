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https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729498508.html
Глава МИД Чехии прокомментировал высылку российских дипломатов
Глава МИД Чехии прокомментировал высылку российских дипломатов
Действия чешских властей по высылке российских дипломатов не направлены против народа России, заявил на брифинге в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:55
2021-04-22T16:55
россия
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
москва
сша
в мире
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Действия чешских властей по высылке российских дипломатов не направлены против народа России, заявил на брифинге в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.Ранее Кулганек заявил, что поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве."Я не хочу излишне нагнетать без необходимости, в конце концов, это не роль министра иностранных дел, но Чехия - суверенная страна и будет вести себя именно так. Это не направлено против русских или против русского народа, это реакция на деятельность российских спецслужб на нашей территории. Это не против простых россиян, которые живут, учатся и работают в нашей стране", - пояснил Кулганек.По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих.Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729454019.html
https://ria.ru/20210422/vysylka-1729438215.html
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россия, якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, москва, сша, в мире

Глава МИД Чехии прокомментировал высылку российских дипломатов

16:55 22.04.2021
 
© REUTERS / David W CernyМинистр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Действия чешских властей по высылке российских дипломатов не направлены против народа России, заявил на брифинге в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
Ранее Кулганек заявил, что поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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"Я не хочу излишне нагнетать без необходимости, в конце концов, это не роль министра иностранных дел, но Чехия - суверенная страна и будет вести себя именно так. Это не направлено против русских или против русского народа, это реакция на деятельность российских спецслужб на нашей территории. Это не против простых россиян, которые живут, учатся и работают в нашей стране", - пояснил Кулганек.
По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих.
Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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РоссияЯкуб КулганекМария ЗахароваНАТОМИД ЧехииМоскваСШАВ мире
 
 
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