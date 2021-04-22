Власти Чехии сами себе противоречат, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Комментировать заявления властей Чехии бесполезно, чиновники в Праге сами себе противоречат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Комментировать заявления (властей Чехии) бесполезно, потому что это заявления сами себе противоречат", - сказала она в эфире телеканала "Москва 24".
По словам Захаровой, "за последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции". "Они противоречат сами себе – и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году", - сказала она.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.