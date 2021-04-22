Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729454019.html
Власти Чехии сами себе противоречат, заявила Захарова
Власти Чехии сами себе противоречат, заявила Захарова
Комментировать заявления властей Чехии бесполезно, чиновники в Праге сами себе противоречат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:36
2021-04-22T13:36
россия
мария захарова
андрей бабиш
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_0:93:2901:1725_1920x0_80_0_0_4691d0d8a6d549f826ac84334090a81e.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Комментировать заявления властей Чехии бесполезно, чиновники в Праге сами себе противоречат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Комментировать заявления (властей Чехии) бесполезно, потому что это заявления сами себе противоречат", - сказала она в эфире телеканала "Москва 24".По словам Захаровой, "за последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции". "Они противоречат сами себе – и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году", - сказала она.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/peskov-1729449192.html
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729447493.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728464892_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_836eb1f3f2062ef823c9f866a4339606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, андрей бабиш, чехия, в мире

Власти Чехии сами себе противоречат, заявила Захарова

13:36 22.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Комментировать заявления властей Чехии бесполезно, чиновники в Праге сами себе противоречат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Комментировать заявления (властей Чехии) бесполезно, потому что это заявления сами себе противоречат", - сказала она в эфире телеканала "Москва 24".
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
13:15
Песков назвал "истерикой" ситуацию с высылкой дипломатов из Чехии
По словам Захаровой, "за последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции". "Они противоречат сами себе – и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году", - сказала она.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом". Из страны были высланы 18 российских дипломатов, сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отметил, что работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В российском МИД заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
По данным чешского МИД, на вторник в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
13:07
Истек срок ультиматума Праги о возвращении в Россию чешских дипломатов
 
РоссияМария ЗахароваАндрей БабишЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния