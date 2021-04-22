https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729438501.html

Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз

Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз

В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:34

2021-04-22T12:34

2021-04-22T12:34

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать. Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением на Александра Лукашенко и госпереворотом повлиять на темпы интеграции.

https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729378883.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире