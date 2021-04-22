Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729438501.html
Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз
Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз
В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:34
2021-04-22T12:34
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать. Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением на Александра Лукашенко и госпереворотом повлиять на темпы интеграции.
https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729378883.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_1b2d7f07a9020676e1dde1a69e0d19f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз

12:34 22.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать. Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением на Александра Лукашенко и госпереворотом повлиять на темпы интеграции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 22:32
В Кремле прокомментировали слова Путина о Белоруссии
 
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
00:05Минобороны рассказало о героизме Красной Армии при освобождении Венгрии
Лента новостейМолния