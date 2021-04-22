https://ria.ru/20210422/belorussiya-1729438501.html
Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз
Кремль рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в отражении внешних угроз
В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:34
2021-04-22T12:34
2021-04-22T12:34
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз, включая попытки вмешательства извне во внутренние дела, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства - это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран - это совсем другая реальность. Это та реальность, в которой нам жить еще долго, и к этому нужно привыкать. Конечно, сотрудничество и противодействие этим внешним угрозам очень важно в интересах народов наших двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли история с готовившимся покушением на Александра Лукашенко и госпереворотом повлиять на темпы интеграции.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире