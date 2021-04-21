https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729211080.html
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации
Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:14
2021-04-21T10:14
2021-04-21T10:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - написал он в своём Telegram-канале.Делать прививку или нет - это личный выбор каждого, отметил спикер ГД."Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом", - считает Володин.Государство в сложный пиковый период пандемии поддержало россиян и бизнес, напомнил он. Благодаря принятым мерам мы прошли его с меньшими потерями, чем другие страны."Цифры говорят сами за себя. Сокращение реального ВВП за 2020 год в России (-3%) - в разы ниже, чем, например, в Великобритании (-9,9%) и во Франции (-8,2%)", - говорит Володин.При этом, подчеркнул он, в этом году ситуация во многих странах ухудшилась."В Великобритании, Италии, Чехии, Ирландии, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса. Растет напряжение в обществе", - отметил парламентарий.Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, сказал он. "Но избежать новых волн коронавируса и повторения прошлогодних проблем можно только при массовой вакцинации и формирования за счет этого общественного иммунитета"."Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - написал Володин.
россия
чехия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, чехия, италия, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - написал он в своём Telegram-канале
.
Делать прививку или нет - это личный выбор каждого, отметил спикер ГД.
"Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом", - считает Володин.
Государство в сложный пиковый период пандемии поддержало россиян и бизнес, напомнил он. Благодаря принятым мерам мы прошли его с меньшими потерями, чем другие страны.
"Цифры говорят сами за себя. Сокращение реального ВВП за 2020 год в России
(-3%) - в разы ниже, чем, например, в Великобритании
(-9,9%) и во Франции
(-8,2%)", - говорит Володин.
При этом, подчеркнул он, в этом году ситуация во многих странах ухудшилась.
"В Великобритании, Италии
, Чехии
, Ирландии
, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса. Растет напряжение в обществе", - отметил парламентарий.
Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, сказал он. "Но избежать новых волн коронавируса и повторения прошлогодних проблем можно только при массовой вакцинации и формирования за счет этого общественного иммунитета".
"Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - написал Володин.