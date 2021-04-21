https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729211080.html

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:14

2021-04-21T10:14

2021-04-21T10:15

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - написал он в своём Telegram-канале.Делать прививку или нет - это личный выбор каждого, отметил спикер ГД."Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом", - считает Володин.Государство в сложный пиковый период пандемии поддержало россиян и бизнес, напомнил он. Благодаря принятым мерам мы прошли его с меньшими потерями, чем другие страны."Цифры говорят сами за себя. Сокращение реального ВВП за 2020 год в России (-3%) - в разы ниже, чем, например, в Великобритании (-9,9%) и во Франции (-8,2%)", - говорит Володин.При этом, подчеркнул он, в этом году ситуация во многих странах ухудшилась."В Великобритании, Италии, Чехии, Ирландии, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса. Растет напряжение в обществе", - отметил парламентарий.Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, сказал он. "Но избежать новых волн коронавируса и повторения прошлогодних проблем можно только при массовой вакцинации и формирования за счет этого общественного иммунитета"."Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - написал Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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