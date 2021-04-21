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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729211080.html
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации
Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:14
2021-04-21T10:15
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
чехия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - написал он в своём Telegram-канале.Делать прививку или нет - это личный выбор каждого, отметил спикер ГД."Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом", - считает Володин.Государство в сложный пиковый период пандемии поддержало россиян и бизнес, напомнил он. Благодаря принятым мерам мы прошли его с меньшими потерями, чем другие страны."Цифры говорят сами за себя. Сокращение реального ВВП за 2020 год в России (-3%) - в разы ниже, чем, например, в Великобритании (-9,9%) и во Франции (-8,2%)", - говорит Володин.При этом, подчеркнул он, в этом году ситуация во многих странах ухудшилась."В Великобритании, Италии, Чехии, Ирландии, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса. Растет напряжение в обществе", - отметил парламентарий.Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, сказал он. "Но избежать новых волн коронавируса и повторения прошлогодних проблем можно только при массовой вакцинации и формирования за счет этого общественного иммунитета"."Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - написал Володин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, чехия, италия, общество

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

10:14 21.04.2021 (обновлено: 10:15 21.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сегодня бизнесу необходимо подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - написал он в своём Telegram-канале.
Делать прививку или нет - это личный выбор каждого, отметил спикер ГД.
"Вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом", - считает Володин.
Государство в сложный пиковый период пандемии поддержало россиян и бизнес, напомнил он. Благодаря принятым мерам мы прошли его с меньшими потерями, чем другие страны.
"Цифры говорят сами за себя. Сокращение реального ВВП за 2020 год в России (-3%) - в разы ниже, чем, например, в Великобритании (-9,9%) и во Франции (-8,2%)", - говорит Володин.
При этом, подчеркнул он, в этом году ситуация во многих странах ухудшилась.
"В Великобритании, Италии, Чехии, Ирландии, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса. Растет напряжение в обществе", - отметил парламентарий.
Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, сказал он. "Но избежать новых волн коронавируса и повторения прошлогодних проблем можно только при массовой вакцинации и формирования за счет этого общественного иммунитета".
"Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - написал Володин.
 
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