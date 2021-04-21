https://ria.ru/20210421/puteshestvenniki-1729251828.html

На Первомай путешествовать отправятся 200 миллионов китайцев

На Первомай путешествовать отправятся 200 миллионов китайцев

На первомайские праздники в Китае ожидается бум туризма, свидетельствует статистика продаж железнодорожных и авиабилетов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:50

2021-04-21T12:50

2021-04-21T12:50

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туризм

ханчжоу

китай

гуанчжоу

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МОСКВА, 21 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". На первомайские праздники в Китае ожидается бум туризма, свидетельствует статистика продаж железнодорожных и авиабилетов.Так, по состоянию на 16 апреля по всей стране было продано 2,9 миллиона билетов на 30 апреля, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Платформа CTrip, в свою очередь, заявила о росте продаж авиабилетов на 23% по сравнению с Первомаем 2020 года.По данным туроператоров, Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин, Сиань, Сямэнь, Ханчжоу и Шэньчжэнь входят в первую десятку туристических направлений. Общий объем турпотока по стране ожидается на уровне 200 миллионов человек.Первомайские праздники в Китае продолжатся с 1 по 5 мая включительно. На них возлагают особые надежды туроператоры и авиаперевозчики, которые в минувшем году более прочих пострадали от эпидемии коронавирусной пневмонии.

https://ria.ru/20210414/torgovlya-1728283670.html

ханчжоу

китай

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ханчжоу, китай, гуанчжоу