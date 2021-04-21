https://ria.ru/20210421/pozhar-1729204490.html
Пожар в жилом доме в Балашихе потушили
Пожар в жилом доме в Балашихе потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:23
2021-04-21T09:23
2021-04-21T09:23
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155033/95/1550339528_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_abc4d86cdb61a668cb7d4b62e910b4e5.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.Ранее сообщалось, что второй этаж жилого дома и его кровля загорелись на площади 150 квадратных метров в подмосковной Балашихе, 14 человек были эвакуированы."В 08.30 полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155033/95/1550339528_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3a9594e5df44ea536a7393a2533c7043.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, происшествия