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Пожар в жилом доме в Балашихе потушили
Пожар в жилом доме в Балашихе потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:23
2021-04-21T09:23
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.Ранее сообщалось, что второй этаж жилого дома и его кровля загорелись на площади 150 квадратных метров в подмосковной Балашихе, 14 человек были эвакуированы."В 08.30 полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, происшествия

Пожар в жилом доме в Балашихе потушили

09:23 21.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России
Сотрудники пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что второй этаж жилого дома и его кровля загорелись на площади 150 квадратных метров в подмосковной Балашихе, 14 человек были эвакуированы.
"В 08.30 полная ликвидация пожара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БалашихаПроисшествия
 
 
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