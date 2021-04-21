Москвичам рассказали о погоде на выходных
10:45 21.04.2021 (обновлено: 10:55 21.04.2021)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ненастная погода с дождями и дневной температурой около плюс 10 ожидает москвичей на выходных, ночь на воскресенье будет довольно холодной, по области местами будут даже отрицательные значения, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода будет не очень комфортная, в субботу 24 числа будут проходить атмосферные фронты, время от времени будут приниматься дожди. Ночная температура в городе будет порядка 5-6 градусов, дневная плюс 9-11. Такой будет, как говорится, ненастный день", - сказала Позднякова.
В воскресенье, по ее словам, погода уже будет чуть получше, но Москва останется ещё в холодной воздушной массе. "Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. За счет прояснения в ночные часы местами по области температура может понижаться до слабых отрицательных значений. Температура в Москве ночью будет плюс 1-3 градуса, днем умеренно тепло плюс 6-11 по региону, в Москве будет около плюс 10 градусов",- сообщила Позднякова.
По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов. " То есть погода в конце месяца начинает компенсировать ту вспышку тепла, которую мы наблюдали во второй декаде апреля", - заключила синоптик.