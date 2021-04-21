https://ria.ru/20210421/perekreditovanie-1729330358.html
Здунов: перекредитование коммерческих кредитов — победа для Мордовии
Здунов: перекредитование коммерческих кредитов — победа для Мордовии
Врио главы Мордовии Артем Здунов по итогам послания президента России Владимира Путина заявил, что решение о перекредитовании коммерческих кредитов для... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:05
2021-04-21T17:05
2021-04-21T17:34
республика мордовия
послание президента федеральному собранию в 2021 году
артем здунов
республика мордовия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов по итогам послания президента России Владимира Путина заявил, что решение о перекредитовании коммерческих кредитов для республики - это большая победа и результат работы с федеральным центром.Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в среду обратил особое внимание на необходимость обеспечить долгосрочную кредитную устойчивость регионов. Он поручил правительству разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга. Кроме того, глава государства выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.Он подчеркнул, что власти республики в соответствии с поручениями президента поставят "новые задачи в области социальной защиты людей, создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры первичного звена здравоохранения, детских оздоровительных лагерей и других направлений"."Нам предстоит сделать республику самодостаточной и успешной. На это направим все усилия", - заключил Здунов.Государственный долг Мордовии составляет 49 миллиардов рублей.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, артем здунов, республика мордовия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артем Здунов
по итогам послания президента России Владимира Путина
заявил, что решение о перекредитовании коммерческих кредитов для республики - это большая победа и результат работы с федеральным центром.
Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в среду обратил особое внимание на необходимость обеспечить долгосрочную кредитную устойчивость регионов. Он поручил правительству разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга. Кроме того, глава государства выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.
"Важнейший для нас момент послания - замещение коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также реструктуризация бюджетных кредитов. Это большая победа и результат нашей совместной работы с федеральными структурами", - написал Здунов в Instagram.
Он подчеркнул, что власти республики в соответствии с поручениями президента поставят "новые задачи в области социальной защиты людей, создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры первичного звена здравоохранения, детских оздоровительных лагерей и других направлений".
"Нам предстоит сделать республику самодостаточной и успешной. На это направим все усилия", - заключил Здунов.
Государственный долг Мордовии составляет 49 миллиардов рублей.