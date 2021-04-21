https://ria.ru/20210421/pecherin-1729014187.html
Владимир Печерин. Маньяк кощунства и святости
Владимир Печерин. Маньяк кощунства и святости
Его называют лишним человеком в русской литературе. Жизнь похожа на плутовской роман. Самомнение безгранично. Эрудиция уникальна. Начал как блистательный классический филолог. Он рвет с Николаевской Россией. Эмигрирует в Европу. Становится социалистом-утопистом. Затем принимает католичество. Умер в Дублине капелланом местной больницы.
2021-04-21T13:34
2021-04-21T13:34
2021-04-21T13:34
подкаст "заговор классиков"
культура
религия
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
европа
дублин
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Владимир Печерин. Маньяк кощунства и святости
Его называют лишним человеком в русской литературе. Жизнь похожа на плутовской роман. Самомнение безгранично. Эрудиция уникальна. Начал как блистательный классический филолог. Он рвет с Николаевской Россией. Эмигрирует в Европу. Становится социалистом-утопистом. Затем принимает католичество. Умер в Дублине капелланом местной больницы.
audio/mpeg
Владимир Печерин. Маньяк кощунства и святости
Его называют лишним человеком в русской литературе. Жизнь похожа на плутовской роман. Самомнение безгранично. Эрудиция уникальна. Начал как блистательный классический филолог. Он рвет с Николаевской Россией. Эмигрирует в Европу. Становится социалистом-утопистом. Затем принимает католичество. Умер в Дублине капелланом местной больницы.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, культура, религия, подкаст, российская империя, виктор ерофеев, европа, дублин, николай i, литература, образование - общество, общество
Владимир Печерин. Маньяк кощунства и святости
Его называют лишним человеком в русской литературе. Жизнь похожа на плутовской роман. Самомнение безгранично. Эрудиция уникальна. Начал как блистательный классический филолог. Он рвет с Николаевской Россией. Эмигрирует в Европу. Становится социалистом-утопистом. Затем принимает католичество. Умер в Дублине капелланом местной больницы.