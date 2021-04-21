https://ria.ru/20210421/modernizatsiya-1729296647.html
Мурашко оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах
Мурашко оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах
Все регионы России начали реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:51
2021-04-21T14:51
2021-04-21T14:51
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все регионы России начали реализацию программ модернизации первичного звена здравоохранения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Программа модернизации первичного звена уже реализуется по всей стране. Все регионы начали реализации региональных программ, в рамках которых будут построены и реконструированы поликлиники и ФАПы, закуплено новое оборудование и санитарный автотранспорт",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что основная цель модернизации – оказание гражданам качественной и доступной медицинской помощи в комфортных условиях.
https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728530072.html
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