https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729222537.html

В России за сутки 9644 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9644 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 9 644 человека после COVID-19, за все время - 4 352 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

2021-04-21T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 644 человека после COVID-19, за все время - 4 352 873, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 1744 после COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1171, в Подмосковье - 585.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество