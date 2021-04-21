https://ria.ru/20210421/gosuslugi-1729246563.html

Путин поставил задачи по развитию госуслуг

Путин поставил задачи по развитию госуслуг

Большинство муниципальных и государственных услуг через три года должно предоставляться дистанционно и круглосуточно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:41

2021-04-21T12:41

2021-04-21T12:41

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

госуслуги

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство муниципальных и государственных услуг через три года должно предоставляться дистанционно и круглосуточно, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. То есть на постоянной основе", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210415/gosuslugi-1728493245.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, госуслуги, общество