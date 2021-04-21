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Путин поставил задачи по развитию госуслуг
Путин поставил задачи по развитию госуслуг
Большинство муниципальных и государственных услуг через три года должно предоставляться дистанционно и круглосуточно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:41
2021-04-21T12:41
2021-04-21T12:41
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
госуслуги
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство муниципальных и государственных услуг через три года должно предоставляться дистанционно и круглосуточно, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. То есть на постоянной основе", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, госуслуги, общество