https://ria.ru/20210421/chernogoriya-1729281696.html

Интерес к авиабилетам в Черногорию вырос более чем в два раза

Интерес к авиабилетам в Черногорию вырос более чем в два раза

После того, как Черногория объявила, что готова принимать российских туристов без ограничений, в том числе и без ПЦР-тестов, поиски авиабилетов туда выросли в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:59

2021-04-21T13:59

2021-04-21T13:59

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. После того, как Черногория объявила, что готова принимать российских туристов без ограничений, в том числе и без ПЦР-тестов, поиски авиабилетов туда выросли в два с лишним раза, сообщает Aviasales.По данным сервиса, авиабилетами по маршруту Москва – Подгорица стали интересоваться на 123,2 процента чаще. Интерес к перелетам Москва – Тиват вырос на 132,1 процента. А в целом перевозку по направлению Россия – Черногория ищут в два с половиной раза активнее.Эксперты напоминают, что в эту страну можно долететь с пересадкой, например, в Белграде. Стоимость авиабилета на одного взрослого туда-обратно в эконом-классе сейчас начинается от 19 тысяч рублей. Но такие цены – редкость, стоит быть готовым заплатить значительно больше, от 26-30 тысяч рублей.Напомним, министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спайич пообещал отменить ПЦР-тесты на въезде в страну для граждан России, Украины, Белоруссии и Северной Македонии. Правда, каким образом и когда утвердят это решение, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20210420/chernogoriya-1729163947.html

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