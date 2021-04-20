Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе похвалился успехами Украины в освоении космоса.Ранее глава государства написал в Twitter о "победе технологий" и поздравил NASA с первым полетом вертолета на Марсе. "Горжусь, что среди его разработчиков – украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", - добавил он.Украинцы поиронизировали над словами президента."Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству", - отметил @harn1972."Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?" - задался вопросом @Inside_out_25."А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?", - поддержал его @SergeyHanov."Ждем новый вышиватный спутник! Да и название "сеча" подходящее!" - заметил @pitosqua."Может, наконец, вспомните, что вы уже не телеведущий, и начнете что-то полезное делать как президент?" - посетовала @TetianaTischen.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе похвалился успехами Украины в освоении космоса.
Ранее глава государства написал в Twitter о "победе технологий" и поздравил NASA с первым полетом вертолета на Марсе. "Горжусь, что среди его разработчиков – украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", - добавил он.
Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».
"А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?", - поддержал его @SergeyHanov.
"Ждем новый вышиватный спутник! Да и название "сеча" подходящее!" - заметил @pitosqua.
"Может, наконец, вспомните, что вы уже не телеведущий, и начнете что-то полезное делать как президент?" - посетовала @TetianaTischen.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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