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Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
Украинские пользователи Сети высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T02:01
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ситуация на украине
земля
марс
наса
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе похвалился успехами Украины в освоении космоса.Ранее глава государства написал в Twitter о "победе технологий" и поздравил NASA с первым полетом вертолета на Марсе. "Горжусь, что среди его разработчиков – украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", - добавил он.Украинцы поиронизировали над словами президента."Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству", - отметил @harn1972."Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?" - задался вопросом @Inside_out_25."А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?", - поддержал его @SergeyHanov."Ждем новый вышиватный спутник! Да и название "сеча" подходящее!" - заметил @pitosqua."Может, наконец, вспомните, что вы уже не телеведущий, и начнете что-то полезное делать как президент?" - посетовала @TetianaTischen.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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ситуация на украине, земля, марс, наса, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе

02:01 20.04.2021 (обновлено: 02:03 20.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе похвалился успехами Украины в освоении космоса.
Ранее глава государства написал в Twitter о "победе технологий" и поздравил NASA с первым полетом вертолета на Марсе. "Горжусь, что среди его разработчиков – украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30", - добавил он.
Украинцы поиронизировали над словами президента.
"Это было возможным для выходца с Украины только благодаря тому, что он в свое время уехал в другую страну, где его таланты понадобились человечеству", - отметил @harn1972.
"Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?" - задался вопросом @Inside_out_25.
"А как же ракетостроение Украины? Кто его развалил? Почему Украина перестала быть космической державой?", - поддержал его @SergeyHanov.
"Ждем новый вышиватный спутник! Да и название "сеча" подходящее!" - заметил @pitosqua.
"Может, наконец, вспомните, что вы уже не телеведущий, и начнете что-то полезное делать как президент?" - посетовала @TetianaTischen.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, марсоход будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
© NASA / JPL-Caltech

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

Вертолет Ingenuity на Марсе
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, который защищал вертолет Ingenuity во время посадки
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

Вертолет Ingenuity на Марсе
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL / Caltech (PH)

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

Вертолет Ingenuity на Марсе
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

Вертолет Ingenuity на Марсе
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity на Марсе
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
 
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