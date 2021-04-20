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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html
Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель
Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель
Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина от коронавируса в виде капель будет... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T21:08
2021-04-20T21:25
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина от коронавируса в виде капель будет доступна в конце 2021 - начале 2022 года."Надеюсь, но не гарантию, на границе 2021-2022 года", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.В начале апреля Гинцбург в интервью РИА Новости сообщал, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, общество

Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель

21:08 20.04.2021 (обновлено: 21:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина от коронавируса в виде капель будет доступна в конце 2021 - начале 2022 года.
"Надеюсь, но не гарантию, на границе 2021-2022 года", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.
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Вчера, 14:26Распространение коронавируса
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В начале апреля Гинцбург в интервью РИА Новости сообщал, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургВакциныКоронавирусыОбщество
 
 
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