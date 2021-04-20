https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729174485.html

Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель

Гинцбург рассказал, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель

Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина от коронавируса в виде капель будет... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T21:08

2021-04-20T21:08

2021-04-20T21:25

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург рассчитывает, что вакцина от коронавируса в виде капель будет доступна в конце 2021 - начале 2022 года."Надеюсь, но не гарантию, на границе 2021-2022 года", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.В начале апреля Гинцбург в интервью РИА Новости сообщал, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729101912.html

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2021

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