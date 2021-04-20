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Распространение коронавируса
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В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года
В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года
Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:42
2021-04-20T00:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
европа
в мире
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность "Спутника V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, европа, в мире

В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года

00:42 20.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Как и в случае с любой вакциной, первым шагом является получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели. Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени...Не думаю, что значительное количество доз "Спутника V" будет доступно для Европы до конца 2021 года", - сказал Бретон в интервью французской газете Figaro.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность "Спутника V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
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