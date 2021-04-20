https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729020049.html

В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года

В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года

Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:42

2021-04-20T00:42

2021-04-20T00:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность "Спутника V" составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, европа, в мире