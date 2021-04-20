В Турции заявили о замедлении роста заболеваемости СOVID-19
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЗакрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле
АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Темпы роста числа случаев коронавируса в Турции снижаются после регистрации их максимальных показателей на прошлой неделе, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Темпы роста числа случаев COVID-19 снизились. Число случаев также уменьшится на фоне ограничительных мер", - написал Коджа в Twitter.
Накануне число умерших пациентов с COVID в Турции за сутки составило 341, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших превысил 55 тысяч. В пятницу суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Позднее Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 20 миллионов человек, при этом около 8 миллионов получили обе дозы вакцины.