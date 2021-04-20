https://ria.ru/20210420/turtsiya-1729110452.html

В Турции заявили о замедлении роста заболеваемости СOVID-19

В Турции заявили о замедлении роста заболеваемости СOVID-19

Темпы роста числа случаев коронавируса в Турции снижаются после регистрации их максимальных показателей на прошлой неделе, заявил глава минздрава республики... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:53

2021-04-20T14:53

2021-04-20T14:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

анталья (провинция)

здоровье - общество

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728881325_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_2a9fe8e4ecc1b70cca79f984e7181045.jpg

АНКАРА, 20 апр - РИА Новости. Темпы роста числа случаев коронавируса в Турции снижаются после регистрации их максимальных показателей на прошлой неделе, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Темпы роста числа случаев COVID-19 снизились. Число случаев также уменьшится на фоне ограничительных мер", - написал Коджа в Twitter.Накануне число умерших пациентов с COVID в Турции за сутки составило 341, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших превысил 55 тысяч. В пятницу суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Позднее Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 20 миллионов человек, при этом около 8 миллионов получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

анталья (провинция)

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, анталья (провинция), здоровье - общество, турция, стамбул, в мире