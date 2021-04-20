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Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы
Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы
Массовое цветение первоцветов началось на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-20T17:00
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2021-04-21T14:48
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Массовое цветение первоцветов началось на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Благодаря теплой погоде и быстрому таянию на природных территориях началось массовое цветение первоцветов. Специалисты Мосприроды зафиксировали в Битцевском лесу цветение чистяка весеннего и медуницы неясной. В Измайловском лесу можно увидеть такие красивые цветы, как ветреница лютичная и хохлатка. Один из редчайших первоцветов - печеночницу благородную - заметили в Серебряном бору. Ранее Мосприрода отмечала цветение подснежников, мать-и-мачехи, крокусов", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что на природных территориях вскоре расцветут хохлатки - полая, плотная, промежуточная, Маршалла. В конце апреля начинается разгар весны: цветут калужница, морозник и гусиный лук, примула (первоцвет весенний или золотые ключики). В середине мая цветет чина весенняя, ландыши, вероника весенняя, горицвет кукушкин, купальница европейская.В пресс-службе сообщили, что многие первоцветы являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы. Самый уязвимый вид – печеночница благородная, в Красной книге Москвы под первой категорией. Ко второй относятся хохлатки полая и промежуточная, ветреница дубравная, калужница болотная. Краснокнижные растения третьей категории – медуница неясная, первоцвет весенний и чина весенняя.
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мосприрода, москва, растения
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Массовое цветение первоцветов началось на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Благодаря теплой погоде и быстрому таянию на природных территориях началось массовое цветение первоцветов. Специалисты Мосприроды
зафиксировали в Битцевском лесу цветение чистяка весеннего и медуницы неясной. В Измайловском лесу можно увидеть такие красивые цветы, как ветреница лютичная и хохлатка. Один из редчайших первоцветов - печеночницу благородную - заметили в Серебряном бору. Ранее Мосприрода отмечала цветение подснежников, мать-и-мачехи, крокусов", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что на природных территориях вскоре расцветут хохлатки - полая, плотная, промежуточная, Маршалла. В конце апреля начинается разгар весны: цветут калужница, морозник и гусиный лук, примула (первоцвет весенний или золотые ключики). В середине мая цветет чина весенняя, ландыши, вероника весенняя, горицвет кукушкин, купальница европейская.
В пресс-службе сообщили, что многие первоцветы являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы. Самый уязвимый вид – печеночница благородная, в Красной книге Москвы под первой категорией. Ко второй относятся хохлатки полая и промежуточная, ветреница дубравная, калужница болотная. Краснокнижные растения третьей категории – медуница неясная, первоцвет весенний и чина весенняя.
"Раннецветущие в Москве находятся под особой защитой. Запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их местообитания. Поэтому правильным поведением в природном парке будет следующее: обойти места произрастания первоцветов по организованным дорожкам и ограничиться фотографированием. Ведь эта группа травянистых лесных растений особая. Они "торопятся" цвести в сложных экстремальных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами", - подчеркнули в департаменте.