https://ria.ru/20210420/tsvetenie-1729295239.html

Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы

Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы

Массовое цветение первоцветов началось на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-20T17:00

2021-04-20T17:00

2021-04-21T14:48

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Массовое цветение первоцветов началось на природных территориях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Благодаря теплой погоде и быстрому таянию на природных территориях началось массовое цветение первоцветов. Специалисты Мосприроды зафиксировали в Битцевском лесу цветение чистяка весеннего и медуницы неясной. В Измайловском лесу можно увидеть такие красивые цветы, как ветреница лютичная и хохлатка. Один из редчайших первоцветов - печеночницу благородную - заметили в Серебряном бору. Ранее Мосприрода отмечала цветение подснежников, мать-и-мачехи, крокусов", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что на природных территориях вскоре расцветут хохлатки - полая, плотная, промежуточная, Маршалла. В конце апреля начинается разгар весны: цветут калужница, морозник и гусиный лук, примула (первоцвет весенний или золотые ключики). В середине мая цветет чина весенняя, ландыши, вероника весенняя, горицвет кукушкин, купальница европейская.В пресс-службе сообщили, что многие первоцветы являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы. Самый уязвимый вид – печеночница благородная, в Красной книге Москвы под первой категорией. Ко второй относятся хохлатки полая и промежуточная, ветреница дубравная, калужница болотная. Краснокнижные растения третьей категории – медуница неясная, первоцвет весенний и чина весенняя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, растения