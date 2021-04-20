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Стюардесса рассказала, как их учат действовать в чрезвычайной ситуации
Стюардесса рассказала, как их учат действовать в чрезвычайной ситуации
Стюардесса рассказала, как бортпроводников обучают справляться с чрезвычайными ситуациями на борту, сообщает Express. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:21
2021-04-20T01:21
2021-04-20T01:21
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как бортпроводников обучают справляться с чрезвычайными ситуациями на борту, сообщает Express.Роль бортпроводников – это не только подача напитков, еды и улыбка. Они проходят серьезную подготовку на случай ЧС. Стюардесса крупной британской авиакомпании объяснила, что их готовят к широкому спектру случайностей— от рождения до смерти пассажиров на ботру.В ее фирме это был шестинедельный курс с повторным обучением раз в год."Вы узнаете о признаках, симптомах и лечении многих распространенных заболеваний. От диабета до анафилактического шока, инсультов, сердечных приступов. Вы обучены всему, вплоть до принятия родов", — рассказала она. Конечно, если на борту самолета есть пассажир - врач, то, скорее всего, обратятся к нему. Но персонал может взять ответственность на себя, если доктора найти не удастся.По ее словам, есть план действий в случае медицинских проблем, пожара на борту.Один сотрудник может делать искусственное дыхание, в то время как второй член экипажа устанавливает, например, дефибриллятор, кислородное оборудованиеКак правило обязанности четко распределены и весь персонал понимает, что нужно делать."Это довольно тщательная тренировка, и она регулярно повторяется", — пояснила стюардесса.
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, как бортпроводников обучают справляться с чрезвычайными ситуациями на борту, сообщает
Express.
Роль бортпроводников – это не только подача напитков, еды и улыбка. Они проходят серьезную подготовку на случай ЧС.
Стюардесса крупной британской авиакомпании объяснила, что их готовят к широкому спектру случайностей— от рождения до смерти пассажиров на ботру.
В ее фирме это был шестинедельный курс с повторным обучением раз в год.
"Вы узнаете о признаках, симптомах и лечении многих распространенных заболеваний. От диабета до анафилактического шока, инсультов, сердечных приступов. Вы обучены всему, вплоть до принятия родов", — рассказала она.
Конечно, если на борту самолета есть пассажир - врач, то, скорее всего, обратятся к нему. Но персонал может взять ответственность на себя, если доктора найти не удастся.
По ее словам, есть план действий в случае медицинских проблем, пожара на борту.
Один сотрудник может делать искусственное дыхание, в то время как второй член экипажа устанавливает, например, дефибриллятор, кислородное оборудование
Как правило обязанности четко распределены и весь персонал понимает, что нужно делать.
"Это довольно тщательная тренировка, и она регулярно повторяется", — пояснила стюардесса.