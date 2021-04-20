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СБУ перевели в режим повышенной боевой готовности
СБУ перевели в режим повышенной боевой готовности
Сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие их... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:43
2021-04-20T17:29
служба безопасности украины
украина
в мире
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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко."На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит запланированные масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены", - цитирует пресс-секретаря агентство "Укринформ".Как пишет агентство, отвечая на вопрос о возможных провокациях на майские праздники, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации с коронавирусом и карантина, действующих в регионах.Пресс-секретарь также предупреждает украинцев об "информационных спецоперациях", "провоцировании акций протеста и беспорядков" якобы со стороны РФ."В соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых является непосредственной задачей СБУ, являются особенно тяжелыми", - заверил пресс-секретарь СБ.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь Донецк и Луганск адресовали обвинения в эскалации Киеву - по их словам, украинские силовики устраивают провокации, на которые ополченцы открывают ответный огонь. ДНР и ЛНР также заявляют, что обнаруживают десятки единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинял Киев в беспорядочном минировании территорий.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html
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служба безопасности украины, украина, в мире

СБУ перевели в режим повышенной боевой готовности

14:43 20.04.2021 (обновлено: 17:29 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
"На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит запланированные масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены", - цитирует пресс-секретаря агентство "Укринформ".
Как пишет агентство, отвечая на вопрос о возможных провокациях на майские праздники, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации с коронавирусом и карантина, действующих в регионах.
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Пресс-секретарь также предупреждает украинцев об "информационных спецоперациях", "провоцировании акций протеста и беспорядков" якобы со стороны РФ.
"В соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых является непосредственной задачей СБУ, являются особенно тяжелыми", - заверил пресс-секретарь СБ.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь Донецк и Луганск адресовали обвинения в эскалации Киеву - по их словам, украинские силовики устраивают провокации, на которые ополченцы открывают ответный огонь. ДНР и ЛНР также заявляют, что обнаруживают десятки единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинял Киев в беспорядочном минировании территорий.
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Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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