Путин отметил значимость межпартийного диалога
10:53 20.04.2021 (обновлено: 11:27 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия IX заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что межпартийный диалог является значимой составляющей российско-китайских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Символично, что обе ваши партии, являющиеся ведущими политическими силами Российской Федерации и КНР, в этом году отмечают юбилейные даты: исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 20 лет со дня учреждения партии "Единая Россия". Межпартийный диалог традиционно является значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул важность того, что несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, "Единая Россия" и КПК продолжают систематические контакты как по линии центральных органов, так и с участием региональных партийных структур".
"Это позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать полезные, востребованные общественно-политические инициативы", - отметил глава государства.
Президент рассчитывает, что совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между странами и народами.