https://ria.ru/20210420/putin-1729052345.html

Путин отметил значимость межпартийного диалога

Путин отметил значимость межпартийного диалога

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия IX заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:53

2021-04-20T10:53

2021-04-20T11:27

россия

единая россия

владимир путин

китай

коммунистическая партия китая

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия IX заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что межпартийный диалог является значимой составляющей российско-китайских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Символично, что обе ваши партии, являющиеся ведущими политическими силами Российской Федерации и КНР, в этом году отмечают юбилейные даты: исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 20 лет со дня учреждения партии "Единая Россия". Межпартийный диалог традиционно является значимой составляющей российско-китайских отношений всеобъемлющего сотрудничества и стратегического взаимодействия", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул важность того, что несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, "Единая Россия" и КПК продолжают систематические контакты как по линии центральных органов, так и с участием региональных партийных структур"."Это позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать полезные, востребованные общественно-политические инициативы", - отметил глава государства.Президент рассчитывает, что совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

https://ria.ru/20210209/konsultatsii-1596655761.html

https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html

россия

китай

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россия, единая россия, владимир путин, китай, коммунистическая партия китая