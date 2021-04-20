https://ria.ru/20210420/putin-1729040159.html
Путин в телеграмме Раулю Кастро выразил надежду на сотрудничество
Путин в телеграмме Раулю Кастро выразил надежду на сотрудничество
Президент России Владимир Путин в телеграмме Раулю Кастро выразил надежду на конструктивное взаимодействие между РФ и Кубой, его укрепление на всех... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:35
2021-04-20T09:35
2021-04-20T09:35
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рауль кастро
фидель кастро
куба
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в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме Раулю Кастро выразил надежду на конструктивное взаимодействие между РФ и Кубой, его укрепление на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, хотел бы поздравить Вас с успешным проведением VIII съезда Коммунистической партии Кубы. Уверен, что претворение в жизнь принятых съездом решений будет способствовать успешному решению социально-экономических вопросов, стоящих перед вашей страной", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Рауль Кастро сделал очень многое для Кубы и снискал уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Он также подчеркнул, что личный вклад Рауля Кастро в развитие дружественных российско-кубинских отношений трудно переоценить."Уверен, что конструктивное взаимодействие между нашими государствами будет и впредь укрепляться на всех направлениях", - добавил президент России.Ранее в ходе восьмого конгресса партии, который проходит в Гаване с 16 по 19 апреля, делегаты избрали новый состав Центрального комитета организации. Первым секретарем ЦК был назначен президент, глава госсовета и кабинета министров Диас-Канель, который теперь занимает четыре ключевые политические должности в стране.Первый секретарь ЦК Компартии Кубы генерал Рауль Кастро 16 марта во время доклада перед однопартийцами заявил о своей отставке после 15 лет руководства. В своей речи он отметил, что "с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями".Мигель Диас-Канель в 2018 году сменил Кастро на должностях главы госсовета и председателя совета министров. С окончательным уходом Рауля Кастро завершается трансфер основных партийных и политических обязанностей от лидеров революции 1959 года к новым поколениям кубинских коммунистов. За день до начала конгресса Компартии Кубы госсовет назначил нового министра обороны на смену Леопольдо Синтре Фриасу - герою республики, который служил в повстанческой армии вместе с Фиделем Кастро.Рауль Кастро после ухода со всех политических постов продолжит консультировать действующих руководителей по стратегическим вопросам.
https://ria.ru/20210416/kastro-1728660032.html
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россия, рауль кастро, фидель кастро, куба, гавана, в мире
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в телеграмме Раулю Кастро
выразил надежду на конструктивное взаимодействие между РФ и Кубой
, его укрепление на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, хотел бы поздравить Вас с успешным проведением VIII съезда Коммунистической партии Кубы. Уверен, что претворение в жизнь принятых съездом решений будет способствовать успешному решению социально-экономических вопросов, стоящих перед вашей страной", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Рауль Кастро сделал очень многое для Кубы и снискал уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. Он также подчеркнул, что личный вклад Рауля Кастро в развитие дружественных российско-кубинских отношений трудно переоценить.
"Уверен, что конструктивное взаимодействие между нашими государствами будет и впредь укрепляться на всех направлениях", - добавил президент России
.
Ранее в ходе восьмого конгресса партии, который проходит в Гаване
с 16 по 19 апреля, делегаты избрали новый состав Центрального комитета организации. Первым секретарем ЦК был назначен президент, глава госсовета и кабинета министров Диас-Канель, который теперь занимает четыре ключевые политические должности в стране.
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы генерал Рауль Кастро 16 марта во время доклада перед однопартийцами заявил о своей отставке после 15 лет руководства. В своей речи он отметил, что "с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями".
Мигель Диас-Канель в 2018 году сменил Кастро на должностях главы госсовета и председателя совета министров. С окончательным уходом Рауля Кастро завершается трансфер основных партийных и политических обязанностей от лидеров революции 1959 года к новым поколениям кубинских коммунистов. За день до начала конгресса Компартии Кубы госсовет назначил нового министра обороны на смену Леопольдо Синтре Фриасу - герою республики, который служил в повстанческой армии вместе с Фиделем Кастро
.
Рауль Кастро после ухода со всех политических постов продолжит консультировать действующих руководителей по стратегическим вопросам.