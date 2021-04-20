Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210420/podmoskove-1729062871.html
Количество преступлений в Подмосковье сократилось
Количество преступлений в Подмосковье сократилось
Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:38
2021-04-20T11:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847952_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_9947dbcb9e027ee5535aef54ea208c8d.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области зарегистрировано 18,6 тысяч преступлений."Число убийств сократилось на 14,9 %, грабежей - на 9,5 %, квартирных краж – на 43,2 %, угонов - на 41,8 %, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 9,8 %, на улицах - на 24,2 %", - сказал Каратаев. Он также отметил рост количества преступлений совершенных иностранными гражданами - 3,9% и сокращение на 1,1% преступлений, которые совершаются иностранными гражданами.
https://ria.ru/20210419/zhaloby-1728932205.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847952_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ae2ac8a38033eebb7261c6d223aca9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Количество преступлений в Подмосковье сократилось

11:38 20.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции патрулируют улицы Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудники полиции патрулируют улицы Москвы в период самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области зарегистрировано 18,6 тысяч преступлений.
Благоустройство памятника павшим воинам к 75-летию Победы в селе Ильинское городского округа Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:57Новости Подмосковья
Число жалоб по благоустройству в Подмосковье выросло на 41%
"Число убийств сократилось на 14,9 %, грабежей - на 9,5 %, квартирных краж – на 43,2 %, угонов - на 41,8 %, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 9,8 %, на улицах - на 24,2 %", - сказал Каратаев.
Он также отметил рост количества преступлений совершенных иностранными гражданами - 3,9% и сокращение на 1,1% преступлений, которые совершаются иностранными гражданами.
"Камеры системы Безопасный регион", установленные в муниципалитетах Подмосковья, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. Ну а те, кто продолжают нарушать закон – обязательно будут наказаны", - добавил Каратаев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния