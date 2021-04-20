https://ria.ru/20210420/podmoskove-1729062871.html
Количество преступлений в Подмосковье сократилось
Количество преступлений в Подмосковье сократилось
Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:38
2021-04-20T11:38
2021-04-20T11:38
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области зарегистрировано 18,6 тысяч преступлений."Число убийств сократилось на 14,9 %, грабежей - на 9,5 %, квартирных краж – на 43,2 %, угонов - на 41,8 %, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 9,8 %, на улицах - на 24,2 %", - сказал Каратаев. Он также отметил рост количества преступлений совершенных иностранными гражданами - 3,9% и сокращение на 1,1% преступлений, которые совершаются иностранными гражданами.
https://ria.ru/20210419/zhaloby-1728932205.html
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество преступлений на территории Московской области сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области зарегистрировано 18,6 тысяч преступлений.
"Число убийств сократилось на 14,9 %, грабежей - на 9,5 %, квартирных краж – на 43,2 %, угонов - на 41,8 %, количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 9,8 %, на улицах - на 24,2 %", - сказал Каратаев.
Он также отметил рост количества преступлений совершенных иностранными гражданами - 3,9% и сокращение на 1,1% преступлений, которые совершаются иностранными гражданами.
"Камеры системы Безопасный регион", установленные в муниципалитетах Подмосковья, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. Ну а те, кто продолжают нарушать закон – обязательно будут наказаны", - добавил Каратаев.