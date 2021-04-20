В РПЦ предостерегли паломников от поездок на Синай
18:24 20.04.2021 (обновлено: 19:48 20.04.2021)
© AP Photo / Hussein TalalМонастырь Святой Екатерины у подножья горы Синай в Египте
© AP Photo / Hussein Talal
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Паломничество в Египет рекомендовано на всей территории страны, за исключением Синайского полуострова, заявил РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее силовики Египта сообщили о ликвидации троих боевиков террористической ячейки, причастных к убийству христианина-копта Набиля Хабаши на Синайском полуострове. По данным МВД Египта, целями террористов должны были стать копты, христианские храмы, а также посты полиции и ВС.
"Паломничество в Египет возможно за исключением Синайского полуострова. По имеющимся сведениям, ситуация на Синае напряженная. Уже несколько лет не рекомендуется совершать туда паломничество, особенно посещать север и центр полуострова. Эти требования властей Египта рекомендуют учитывать и в Русской православной церкви", - сказал иеромонах Стефан.
В то же время, по его словам, на остальной территории Египта "ситуация совершенно иная". "Паломничество к древним христианским святыням, находящимся в Каире, в Нитрийской пустыне, к монастырям Фиваиды, святого Антония Великого, Павла Фивейского и во многие другие места Египта, не просто возможно: Коптская церковь в последние годы активно занимается развитием паломничества по этим направлениям", - подчеркнул представитель РПЦ.
Он отметил, что на территории, куда не рекомендовано ездить, находится, прежде всего, монастырь святой Екатерины на горе Синай. "Безопасность паломников, которые пытаются посещать этот монастырь, не гарантируется", - заключил иеромонах.
На сайте РПЦ приводится оценка главы Коптской церкви патриарха Тавадроса, согласно которой в Египте проживают более 15 миллионов египетских христиан (коптов), "еще 2 миллиона составляет диаспора в 60 странах, где существует около 500 приходов Коптской церкви".
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Действующие там экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На Синае на протяжении последних нескольких лет проводится масштабная антитеррористическая операция, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.