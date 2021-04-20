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Шоубиз
https://ria.ru/20210420/mionchinskaya-1728990826.html
Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба
Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба
Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, сообщила в Instagram, что садится на строгую диету. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:20
2021-04-20T03:20
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, сообщила в Instagram, что садится на строгую диету.К подписи Миончинская приложила снимок, на котором позирует в косухе и шляпе с широкими полями. В комментариях многие пользователи отметили, что наследница Долиной прекрасно выглядит, и диеты ей не нужны.На это Ангелина ответила, что снимку уже несколько лет, и избавиться от зависимости к мучным изделиям она настроена решительно.Некоторые написали, что тоже мечтают "закодироваться" от каких-либо продуктов, в том числе и от хлеба: "Все мечтаю от него закодироваться, но пока не очень", "Ой, я сейчас в кодировке после родов, сладкое так манит, надо держаться", "От хлеба нет, а от шоколада и жареного – да. Это тяжело, но справиться можно, только потом все равно срываюсь".
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похудение, диета, хлеб, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина

Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба

03:20 20.04.2021
 
© Фото : @dolinalina/InstagramДочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : @dolinalina/Instagram
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, сообщила в Instagram, что садится на строгую диету.
"Вероятно я пожалею, но даю себе полгода. Кто-нибудь от хлеба кодировался?" — написала она.
К подписи Миончинская приложила снимок, на котором позирует в косухе и шляпе с широкими полями. В комментариях многие пользователи отметили, что наследница Долиной прекрасно выглядит, и диеты ей не нужны.
На это Ангелина ответила, что снимку уже несколько лет, и избавиться от зависимости к мучным изделиям она настроена решительно.
"У меня одна проблема — хлеб. На остальное все равно, но вкусный хлеб — это кошмар", — призналась Миончинская, отвечая на вопрос одной из подписчиц.
Некоторые написали, что тоже мечтают "закодироваться" от каких-либо продуктов, в том числе и от хлеба: "Все мечтаю от него закодироваться, но пока не очень", "Ой, я сейчас в кодировке после родов, сладкое так манит, надо держаться", "От хлеба нет, а от шоколада и жареного – да. Это тяжело, но справиться можно, только потом все равно срываюсь".
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