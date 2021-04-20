https://ria.ru/20210420/mionchinskaya-1728990826.html

Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба

Дочь Ларисы Долиной "закодировалась" от хлеба

Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, сообщила в Instagram, что садится на строгую диету. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:20

2021-04-20T03:20

2021-04-20T03:20

похудение

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хлеб

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лариса долина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ангелина Миончинская, дочь певицы Ларисы Долиной, сообщила в Instagram, что садится на строгую диету.К подписи Миончинская приложила снимок, на котором позирует в косухе и шляпе с широкими полями. В комментариях многие пользователи отметили, что наследница Долиной прекрасно выглядит, и диеты ей не нужны.На это Ангелина ответила, что снимку уже несколько лет, и избавиться от зависимости к мучным изделиям она настроена решительно.Некоторые написали, что тоже мечтают "закодироваться" от каких-либо продуктов, в том числе и от хлеба: "Все мечтаю от него закодироваться, но пока не очень", "Ой, я сейчас в кодировке после родов, сладкое так манит, надо держаться", "От хлеба нет, а от шоколада и жареного – да. Это тяжело, но справиться можно, только потом все равно срываюсь".

https://rsport.ria.ru/20210326/eniston-1603044491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, диета, хлеб, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина