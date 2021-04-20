https://ria.ru/20210420/merkel-1729082268.html

Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному

Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала предоставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному медпомощь, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:59

2021-04-20T12:59

2021-04-20T13:26

германия

алексей навальный

ангела меркель

в мире

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала предоставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному медпомощь, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Она указала, что в Берлине "очень обеспокоены здоровьем" политика, немецкое правительство "призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи" Навальному.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

https://ria.ru/20210419/ubezhische-1728979338.html

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германия, алексей навальный, ангела меркель, в мире