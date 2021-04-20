Меркель призвала предоставить медицинскую помощь Навальному
12:59 20.04.2021 (обновлено: 13:26 20.04.2021)
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала предоставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному медпомощь, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Она указала, что в Берлине "очень обеспокоены здоровьем" политика, немецкое правительство "призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи" Навальному.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.