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В Москве выявили 1996 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1996 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1996, Санкт-Петербурге - 687, Подмосковье - 562, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:24
2021-04-20T11:24
2021-04-20T11:24
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1996, Санкт-Петербурге - 687, Подмосковье - 562, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1996; 2. Санкт-Петербург - 687; 3 Московская область - 562", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - два, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по одному.
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РИА Новости
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