Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона
ВОЛОГДА, 20 апр – РИА Новости. Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры региона, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Это первые поправки в областной бюджет в этом году и связаны они с необходимостью финансового обеспечения социальных задач и решений градостроительных советов, а их прошло уже четыре в этом году. Доходная часть на трехлетний период будет увеличена за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 13,3 миллиарда рублей. Значительный объем их будет направлен на развитие дорожной сферы, в целом за три года дополнительно на 11,6 миллиардов рублей", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.
По его словам, ряд социально значимых вопросов планируется решить за счет собственных источников.
"В 2021 году мы направим деньги областного бюджета – более 3 миллиардов рублей - на обеспечение решений градостроительных советов в Чагодощенском и Кирилловском районах, а также в Вологде и Череповце. В этих четырех муниципальных образованиях за три года будет обеспечено строительство и реконструкция на 113 объектах, в том числе на 44 объектах образования, 33 объектах физической культуры и спорта, 16 объектах транспортной инфраструктуры и 20 объектах культуры и здравоохранения", - сказал глава региона.
По его словам, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, а также лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 областные власти выделят 792 миллиона рублей. На 135 миллионов рублей увеличат расходы регионального проекта "Народный бюджет". Всего бюджет области на трехлетний период вырастет на 17,4 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году - на 7,7 миллиарда.