https://ria.ru/20210420/infrastruktura-1729078272.html

Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона

Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона

Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:46

2021-04-20T12:46

2021-04-20T12:46

вологодская область

жкх

вологда

кирилловский район

вологодская область

олег кувшинников

экономика

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ВОЛОГДА, 20 апр – РИА Новости. Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры региона, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, ряд социально значимых вопросов планируется решить за счет собственных источников."В 2021 году мы направим деньги областного бюджета – более 3 миллиардов рублей - на обеспечение решений градостроительных советов в Чагодощенском и Кирилловском районах, а также в Вологде и Череповце. В этих четырех муниципальных образованиях за три года будет обеспечено строительство и реконструкция на 113 объектах, в том числе на 44 объектах образования, 33 объектах физической культуры и спорта, 16 объектах транспортной инфраструктуры и 20 объектах культуры и здравоохранения", - сказал глава региона.По его словам, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, а также лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 областные власти выделят 792 миллиона рублей. На 135 миллионов рублей увеличат расходы регионального проекта "Народный бюджет". Всего бюджет области на трехлетний период вырастет на 17,4 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году - на 7,7 миллиарда.

https://ria.ru/20210419/remont-1728943292.html

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кирилловский район

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жкх, вологда, кирилловский район, вологодская область, олег кувшинников, экономика