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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210420/infrastruktura-1729078272.html
Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона
Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона
Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:46
2021-04-20T12:46
вологодская область
жкх
вологда
кирилловский район
вологодская область
олег кувшинников
экономика
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ВОЛОГДА, 20 апр – РИА Новости. Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры региона, сообщил губернатор Олег Кувшинников.По его словам, ряд социально значимых вопросов планируется решить за счет собственных источников."В 2021 году мы направим деньги областного бюджета – более 3 миллиардов рублей - на обеспечение решений градостроительных советов в Чагодощенском и Кирилловском районах, а также в Вологде и Череповце. В этих четырех муниципальных образованиях за три года будет обеспечено строительство и реконструкция на 113 объектах, в том числе на 44 объектах образования, 33 объектах физической культуры и спорта, 16 объектах транспортной инфраструктуры и 20 объектах культуры и здравоохранения", - сказал глава региона.По его словам, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, а также лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 областные власти выделят 792 миллиона рублей. На 135 миллионов рублей увеличат расходы регионального проекта "Народный бюджет". Всего бюджет области на трехлетний период вырастет на 17,4 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году - на 7,7 миллиарда.
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жкх, вологда, кирилловский район, вологодская область, олег кувшинников, экономика

Власти Вологодчины выделят допсредста на развитие инфраструктуры региона

12:46 20.04.2021
 
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Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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ВОЛОГДА, 20 апр – РИА Новости. Бюджет Вологодской области в ближайшие три года будет увеличен на17,4 миллиардов рублей, средства будут направлены на развитие транспортной и социальной инфраструктуры региона, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Это первые поправки в областной бюджет в этом году и связаны они с необходимостью финансового обеспечения социальных задач и решений градостроительных советов, а их прошло уже четыре в этом году. Доходная часть на трехлетний период будет увеличена за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 13,3 миллиарда рублей. Значительный объем их будет направлен на развитие дорожной сферы, в целом за три года дополнительно на 11,6 миллиардов рублей", - сказал Кувшинников на оперативном совещании в областном правительстве.
По его словам, ряд социально значимых вопросов планируется решить за счет собственных источников.
"В 2021 году мы направим деньги областного бюджета – более 3 миллиардов рублей - на обеспечение решений градостроительных советов в Чагодощенском и Кирилловском районах, а также в Вологде и Череповце. В этих четырех муниципальных образованиях за три года будет обеспечено строительство и реконструкция на 113 объектах, в том числе на 44 объектах образования, 33 объектах физической культуры и спорта, 16 объектах транспортной инфраструктуры и 20 объектах культуры и здравоохранения", - сказал глава региона.
По его словам, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, а также лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 областные власти выделят 792 миллиона рублей. На 135 миллионов рублей увеличат расходы регионального проекта "Народный бюджет". Всего бюджет области на трехлетний период вырастет на 17,4 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году - на 7,7 миллиарда.
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