https://ria.ru/20210420/grazhdanstvo-1729089279.html

Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:23

2021-04-20T13:23

2021-04-20T22:11

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Основной проект с поправками в два десятка законов внес президент Владимир Путин в развитие норм Конституции.По закону наличие иностранного гражданства, подданства или ВНЖ станет препятствием для работы на должностях в муниципальных и федеральных органах власти.Нормы распространятся на сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя и зампредов ЦБ, сотрудников МВД и СК, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), послов и представителей страны в международных организациях.Кроме того, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство или оформили документы на постоянное проживание за границей.В документе уточняется, что госслужащих, которые не пройдут проверку через полгода после вступления требований в силу, уволят.То же самое актуально и для муниципальных служащих, которых обяжут сообщать работодателю обо всех изменениях гражданского статуса и ситуации с ВНЖ.В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами.

https://ria.ru/20210414/pomoschnik-1728221289.html

https://ria.ru/20210419/golosovanie-1728940770.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество