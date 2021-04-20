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Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство
Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство
Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:23
2021-04-20T22:11
россия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Основной проект с поправками в два десятка законов внес президент Владимир Путин в развитие норм Конституции.По закону наличие иностранного гражданства, подданства или ВНЖ станет препятствием для работы на должностях в муниципальных и федеральных органах власти.Нормы распространятся на сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя и зампредов ЦБ, сотрудников МВД и СК, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), послов и представителей страны в международных организациях.Кроме того, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство или оформили документы на постоянное проживание за границей.В документе уточняется, что госслужащих, которые не пройдут проверку через полгода после вступления требований в силу, уволят.То же самое актуально и для муниципальных служащих, которых обяжут сообщать работодателю обо всех изменениях гражданского статуса и ситуации с ВНЖ.В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами.
https://ria.ru/20210414/pomoschnik-1728221289.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество

Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

13:23 20.04.2021 (обновлено: 22:11 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Основной проект с поправками в два десятка законов внес президент Владимир Путин в развитие норм Конституции.
По закону наличие иностранного гражданства, подданства или ВНЖ станет препятствием для работы на должностях в муниципальных и федеральных органах власти.
Нормы распространятся на сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя и зампредов ЦБ, сотрудников МВД и СК, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), послов и представителей страны в международных организациях.
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Кроме того, дипломатических работников обяжут уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство или оформили документы на постоянное проживание за границей.
В документе уточняется, что госслужащих, которые не пройдут проверку через полгода после вступления требований в силу, уволят.
То же самое актуально и для муниципальных служащих, которых обяжут сообщать работодателю обо всех изменениях гражданского статуса и ситуации с ВНЖ.
В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинОбщество
 
 
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