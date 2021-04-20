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"Стало небезопасно ездить": что происходит в сфере такси
"Стало небезопасно ездить": что происходит в сфере такси
Аварии с участием такси случаются регулярно — по данным МВД, только за минувший год количество погибших увеличилось на двадцать процентов. Причины разные:... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:00
2021-04-20T08:05
москва
такси
авария
дтп
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Аварии с участием такси случаются регулярно — по данным МВД, только за минувший год количество погибших увеличилось на двадцать процентов. Причины разные: засыпают уставшие водители, ломаются автомобили. ДТП происходят в том числе из-за скандалов, которые нередко перерастают в драки. О "шашечках" и назревших проблемах — в материале РИА Новости."Не переживайте"В начале апреля жительница Воронежа опубликовала в соцсетях пост с жалобой на водителя такси. По ее словам, он невнятно разговаривал, неуверенно управлял автомобилем, его клонило в сон. В подтверждение слов выложила видео: с первого взгляда поведение таксиста действительно вызывает вопросы. Он отпускает руль во время движения, обхватывает руками голову. На просьбу внимательнее следить за дорогой отмахивается: "Да не переживайте вы! Я в такси уже двадцать лет". К счастью, тогда все обошлось. Пассажирка призналась: волновалась больше не за себя, а за ребенка, который рядом. Она обратилась к перевозчику и ГИБДД, а через пару дней 40-летний водитель скончался от инсульта. Причина смерти — недосып, стресс и переутомление.Похожая информация постоянно мелькает в сводках новостей. Согласно статье 259 ФЗ "Устав автомобильного транспорта" перед каждым рейсом водитель обязан пройти медосмотр. Медработник должен измерить ему температуру, давление, пульс. Выяснить, есть ли недомогания. Убедиться, нет ли алкогольного или наркотического опьянения. Если все в порядке, допускают за руль. В экспертном сообществе активно обсуждают возможность внедрения технологий телемедицины для автоматизированной проверки через специальный терминал."А пока отслеживать состояние водителя имеют право только сотрудники ГИБДД и работодатели. Последние, если возникнут подозрения, могут попросить пройти дополнительный осмотр во время смены", — комментирует председатель "Общественного совета по развитию такси" Ирина Зарипова.Контроль над трудоголикамиОтчасти контролировать качество услуг помогают агрегаторы — IT-компании, которые создают приложения для заказа такси онлайн. Они связывают пассажиров с таксопарками и диспетчерскими службами, а также с прямыми партнерами сервиса — самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.Например, в "Яндексе" тестируют собственную разработку — камеру мониторинга отвлечения внимания. Как только водитель теряет концентрацию на дороге, система ограничивает доступ к заказам, пока он не отдохнет. Еще она определяет, пристегивается ли таксист, курит ли за рулем.Согласно приказу Минтранса, регламентирующему нормы режима труда и отдыха водителей такси, с января продолжительность рабочего дня должна составлять восемь часов в сутки и не более сорока в неделю. По договоренности с компанией таксист может быть на смене до 12 часов при условии, что ему дадут больше времени на отдых.Пока нет эффективного способа проконтролировать, действительно ли водитель остановился на перекур или же просто отключился от сервиса и возит клиентов. В частности, он может принимать заказы с нескольких агрегаторов одновременно или вообще подрабатывать на "голосующих". Конфликт на ровном местеАгрегаторы раньше уже пытались вводить ограничения — после 12 часов работы сервисы отключали водителей от заказов. Однако таксопарки новую практику раскритиковали."Судить о ее эффективности мы сможем, только если внедрят систему по обмену базами данных о таксистах между агрегаторами, — говорит Зарипова. — Недавно подобное запустили в тестовом формате в Москве — цифровой профиль водителя. Делать выводы пока рано".Помимо прочего, перед каждым рейсом необходимо пройти техосмотр. Организовать его обязан работодатель. Однако, как уверяет председатель Московского профсоюза таксистов Николай Колодов, на деле никто этим не утруждается. По его словам, большинство вообще возят пассажиров нелегально.Перепалки таксистов с пассажирами нередко перерастают в драки, порой со смертельным исходом. Так, в марте в салоне припаркованного в Москве автомобиля обнаружили тело 51-летнего водителя с многочисленными колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали быстро: 19-летний парень признал вину и сказал, что конфликт возник из-за стоимости проезда. Суда он будет ждать за решеткой.Удавки и ножиПережившие нападения пассажиров водители не спешат с заявлениями в полицию. Бывший таксист Ринат Зиганшин объясняет: многие "таксуют" не от хорошей жизни — чтобы прокормить семью, выезжают по выходным и по ночам. Время, проведенное с родными, — на вес золота. И тратить его на разборки никто не хочет.Ринат проработал в такси восемь лет — сначала в Казани, затем в Москве. В итоге ушел — говорит, стало небезопасно. В качестве примера привел случай, едва не стоивший ему жизни. В 2017-м подвозил двоих молодых людей. Сели на Тверской, заказ сделали до подмосковной Жуковки.Ринат сразу почувствовал: добром это не закончится. Принял "контрольную позу": выпрямился, приложил левую руку к шее, прижав локоть к двери машины, правой держался за руль."Об этом приеме я узнал от таксистов старой закалки. Он поможет, если пассажир вдруг решит накинуть удавку. Что и произошло в тот вечер. Один из них пытался задушить меня галстуком. Левой я оттянул удавку, схватил хулигана за руку, вывернул ее, — рассказывает Ринат. — Мы, к слову, уже были на месте. Я их высадил и попросил оплатить поездку. Они снова начали буянить, пинали колеса. Вышел, чтобы угомонить их, а они накинулись на меня".По словам Рината, удавка — еще не самое страшное: за время работы в такси пассажиры семь раз приставляли ему нож к горлу.Акцент на безопасностьПо данным аналитического центра при правительстве, численность работников такси в стране неуклонно растет: в прошлом году она составила 686,9 тысячи человек. При этом на автомобили с "шашечками" приходится более трех с половиной тысяч аварий в год. Эта цифра тоже постоянно увеличивается.Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомству в ближайшее время нужно обратить внимание как на организацию работы такси, так и на уровень профессионализма водителей.Эксперты уверены: минимизировать количество ДТП поможет поддержка на законодательном уровне. Шаги в этом направлении уже предпринимали. Проект закона, в котором четко определены права и обязанности перевозчиков и сервисов заказа, внесли в Госдуму еще в декабре 2019-го. Среди авторов — члены Совета Федерации Андрей Турчак и Людмила Бокова, а также одиннадцать депутатов. В пояснительной записке сказано, что отсутствие четко регламентированного контроля приводит к снижению безопасности услуг. В последние годы резко вырос рынок перевозок легковыми такси. Повысилась и социальная значимость отрасли: работа водителем — важный источник дополнительного дохода. Нелегальный бизнес тоже расцветает: компании находят юридические лазейки и не платят налоги. Инициатива пока на рассмотрении. Авторы уверены: поддержка на законодательном уровне стабилизирует развитие рынка, обезопасит и водителей, и пассажиров.
https://ria.ru/20210403/pogibshie-1604090184.html
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москва, такси, авария, дтп, общество

"Стало небезопасно ездить": что происходит в сфере такси

08:00 20.04.2021 (обновлено: 08:05 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок
Сотрудники ГИБДД во время рейда в Москве по проверке автомобилей такси на соответствие правилам безопасности перевозок - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Аварии с участием такси случаются регулярно — по данным МВД, только за минувший год количество погибших увеличилось на двадцать процентов. Причины разные: засыпают уставшие водители, ломаются автомобили. ДТП происходят в том числе из-за скандалов, которые нередко перерастают в драки. О "шашечках" и назревших проблемах — в материале РИА Новости.

"Не переживайте"

В начале апреля жительница Воронежа опубликовала в соцсетях пост с жалобой на водителя такси. По ее словам, он невнятно разговаривал, неуверенно управлял автомобилем, его клонило в сон. В подтверждение слов выложила видео: с первого взгляда поведение таксиста действительно вызывает вопросы. Он отпускает руль во время движения, обхватывает руками голову. На просьбу внимательнее следить за дорогой отмахивается: "Да не переживайте вы! Я в такси уже двадцать лет".
К счастью, тогда все обошлось. Пассажирка призналась: волновалась больше не за себя, а за ребенка, который рядом. Она обратилась к перевозчику и ГИБДД, а через пару дней 40-летний водитель скончался от инсульта. Причина смерти — недосып, стресс и переутомление.
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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Похожая информация постоянно мелькает в сводках новостей. Согласно статье 259 ФЗ "Устав автомобильного транспорта" перед каждым рейсом водитель обязан пройти медосмотр. Медработник должен измерить ему температуру, давление, пульс. Выяснить, есть ли недомогания. Убедиться, нет ли алкогольного или наркотического опьянения. Если все в порядке, допускают за руль.
В экспертном сообществе активно обсуждают возможность внедрения технологий телемедицины для автоматизированной проверки через специальный терминал.
"А пока отслеживать состояние водителя имеют право только сотрудники ГИБДД и работодатели. Последние, если возникнут подозрения, могут попросить пройти дополнительный осмотр во время смены", — комментирует председатель "Общественного совета по развитию такси" Ирина Зарипова.

Контроль над трудоголиками

Отчасти контролировать качество услуг помогают агрегаторы — IT-компании, которые создают приложения для заказа такси онлайн. Они связывают пассажиров с таксопарками и диспетчерскими службами, а также с прямыми партнерами сервиса — самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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Такси
Например, в "Яндексе" тестируют собственную разработку — камеру мониторинга отвлечения внимания. Как только водитель теряет концентрацию на дороге, система ограничивает доступ к заказам, пока он не отдохнет. Еще она определяет, пристегивается ли таксист, курит ли за рулем.

"Нам очень важно, чтобы водители выходили на линию выспавшимися и со свежими силами. Алгоритмы сервиса автоматически отключают от заказов тех, кто слишком долго работает без перерывов. Длительность зависит от разных факторов — когда и сколько он отдыхал, какое сейчас время суток, как манера вождения отличается от обычной", объяснили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Согласно приказу Минтранса, регламентирующему нормы режима труда и отдыха водителей такси, с января продолжительность рабочего дня должна составлять восемь часов в сутки и не более сорока в неделю. По договоренности с компанией таксист может быть на смене до 12 часов при условии, что ему дадут больше времени на отдых.
Пока нет эффективного способа проконтролировать, действительно ли водитель остановился на перекур или же просто отключился от сервиса и возит клиентов. В частности, он может принимать заказы с нескольких агрегаторов одновременно или вообще подрабатывать на "голосующих".
Автомобили служб Яндекс Такси и Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:45
Агрегаторы рассказали, что влияет на рост цен на такси

Конфликт на ровном месте

Агрегаторы раньше уже пытались вводить ограничения — после 12 часов работы сервисы отключали водителей от заказов. Однако таксопарки новую практику раскритиковали.
"Судить о ее эффективности мы сможем, только если внедрят систему по обмену базами данных о таксистах между агрегаторами, — говорит Зарипова. — Недавно подобное запустили в тестовом формате в Москве — цифровой профиль водителя. Делать выводы пока рано".
Помимо прочего, перед каждым рейсом необходимо пройти техосмотр. Организовать его обязан работодатель. Однако, как уверяет председатель Московского профсоюза таксистов Николай Колодов, на деле никто этим не утруждается. По его словам, большинство вообще возят пассажиров нелегально.

"Усугубляет ситуацию то, что к таксистам у нас относятся как к прислуге, они постоянно терпят хамство и неуважение, добавляет Николай. Водитель, в свою очередь, должен быть клиентоориентированным. Чтобы соответствовать требованиям, нужно пройти подготовку. Иначе возможен конфликт на ровном месте".

Перепалки таксистов с пассажирами нередко перерастают в драки, порой со смертельным исходом. Так, в марте в салоне припаркованного в Москве автомобиля обнаружили тело 51-летнего водителя с многочисленными колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали быстро: 19-летний парень признал вину и сказал, что конфликт возник из-за стоимости проезда. Суда он будет ждать за решеткой.
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве

Удавки и ножи

Пережившие нападения пассажиров водители не спешат с заявлениями в полицию. Бывший таксист Ринат Зиганшин объясняет: многие "таксуют" не от хорошей жизни — чтобы прокормить семью, выезжают по выходным и по ночам. Время, проведенное с родными, — на вес золота. И тратить его на разборки никто не хочет.
Ринат проработал в такси восемь лет — сначала в Казани, затем в Москве. В итоге ушел — говорит, стало небезопасно. В качестве примера привел случай, едва не стоивший ему жизни. В 2017-м подвозил двоих молодых людей. Сели на Тверской, заказ сделали до подмосковной Жуковки.

"На вид лет по двадцать. Всю дорогу хвалились, что поужинали на два миллиона. Совали мне под нос чек. Я вежливо просил не отвлекать от дороги, — вспоминает Ринат. — Они не унимались: стали придираться к музыке, которая играла в машине. Подключили по блютусу свою. Их не устроило, что колонки слишком тихие, хоть те и работали на пределе. После вообще перешли на мою национальность. Старался не реагировать, ехал молча".

Ринат сразу почувствовал: добром это не закончится. Принял "контрольную позу": выпрямился, приложил левую руку к шее, прижав локоть к двери машины, правой держался за руль.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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В Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку
"Об этом приеме я узнал от таксистов старой закалки. Он поможет, если пассажир вдруг решит накинуть удавку. Что и произошло в тот вечер. Один из них пытался задушить меня галстуком. Левой я оттянул удавку, схватил хулигана за руку, вывернул ее, — рассказывает Ринат. — Мы, к слову, уже были на месте. Я их высадил и попросил оплатить поездку. Они снова начали буянить, пинали колеса. Вышел, чтобы угомонить их, а они накинулись на меня".
По словам Рината, удавка — еще не самое страшное: за время работы в такси пассажиры семь раз приставляли ему нож к горлу.

Акцент на безопасность

По данным аналитического центра при правительстве, численность работников такси в стране неуклонно растет: в прошлом году она составила 686,9 тысячи человек. При этом на автомобили с "шашечками" приходится более трех с половиной тысяч аварий в год. Эта цифра тоже постоянно увеличивается.
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомству в ближайшее время нужно обратить внимание как на организацию работы такси, так и на уровень профессионализма водителей.
Эксперты уверены: минимизировать количество ДТП поможет поддержка на законодательном уровне. Шаги в этом направлении уже предпринимали. Проект закона, в котором четко определены права и обязанности перевозчиков и сервисов заказа, внесли в Госдуму еще в декабре 2019-го. Среди авторов — члены Совета Федерации Андрей Турчак и Людмила Бокова, а также одиннадцать депутатов.
© AFP 2021 / Kirill KudryavtsevТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
Такси
В пояснительной записке сказано, что отсутствие четко регламентированного контроля приводит к снижению безопасности услуг. В последние годы резко вырос рынок перевозок легковыми такси. Повысилась и социальная значимость отрасли: работа водителем — важный источник дополнительного дохода. Нелегальный бизнес тоже расцветает: компании находят юридические лазейки и не платят налоги.
Инициатива пока на рассмотрении. Авторы уверены: поддержка на законодательном уровне стабилизирует развитие рынка, обезопасит и водителей, и пассажиров.
 
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