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Урегулирование в Донбассе зависит только от Киева, заявил Лукашенко
Урегулирование в Донбассе зависит только от Киева, заявил Лукашенко
Разрешение ситуации в Донбассе зависит только от Украины, и, если следовать минским соглашениям, в среднесрочной перспективе Киев выиграет, заявил во вторник... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:23
2021-04-20T13:23
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
александр лукашенко
верховная рада украины
белоруссия
оон
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в мире
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Разрешение ситуации в Донбассе зависит только от Украины, и, если следовать минским соглашениям, в среднесрочной перспективе Киев выиграет, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии, Лукашенко в Минске провел встречу с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко."Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - сказал Лукашенко.Он сообщил, что и с бывшим президентом Украины, и с нынешним "просчитывал эти варианты". "Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее", - заметил Лукашенко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На протяжении более года переговоры по урегулированию в Донбассе проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729086878.html
https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашенко, верховная рада украины, белоруссия, оон, украина, в мире

Урегулирование в Донбассе зависит только от Киева, заявил Лукашенко

13:23 20.04.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© POOL
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Разрешение ситуации в Донбассе зависит только от Украины, и, если следовать минским соглашениям, в среднесрочной перспективе Киев выиграет, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии, Лукашенко в Минске провел встречу с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
13:14
Минск не хочет плохих отношений с Киевом, заявил Лукашенко
"Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - сказал Лукашенко.
Он сообщил, что и с бывшим президентом Украины, и с нынешним "просчитывал эти варианты". "Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее", - заметил Лукашенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На протяжении более года переговоры по урегулированию в Донбассе проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
12:23
Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
 
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