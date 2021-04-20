https://ria.ru/20210420/donbass-1729089056.html

Урегулирование в Донбассе зависит только от Киева, заявил Лукашенко

Урегулирование в Донбассе зависит только от Киева, заявил Лукашенко

Разрешение ситуации в Донбассе зависит только от Украины, и, если следовать минским соглашениям, в среднесрочной перспективе Киев выиграет, заявил во вторник... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:23

2021-04-20T13:23

2021-04-20T13:23

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Разрешение ситуации в Донбассе зависит только от Украины, и, если следовать минским соглашениям, в среднесрочной перспективе Киев выиграет, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии, Лукашенко в Минске провел встречу с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко."Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - сказал Лукашенко.Он сообщил, что и с бывшим президентом Украины, и с нынешним "просчитывал эти варианты". "Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее", - заметил Лукашенко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На протяжении более года переговоры по урегулированию в Донбассе проходят в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

белоруссия

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашенко, верховная рада украины, белоруссия, оон, украина, в мире