https://ria.ru/20210420/donbass-1729042020.html

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:50

2021-04-20T09:50

2021-04-20T11:56

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 57 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 61 единица", - добавил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210419/donetsk-1728994186.html

https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире