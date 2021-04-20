https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1729027207.html

МИД напомнил Чехии о "немалой недвижимости" в Москве

МИД напомнил Чехии о "немалой недвижимости" в Москве

Участки российской дипмиссии в Чехии были получены СССР в начале 1970-х годов в согласно советско-чехословацкими соглашениями. Таким образом российское... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T05:33

2021-04-20T05:33

2021-04-20T05:50

россия

мария захарова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Участки российской дипмиссии в Чехии были получены СССР в начале 1970-х годов в согласно советско-чехословацкими соглашениями. Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на требование властей Праги вернуть земельный участок, который принадлежит посольству России.Для решения возникающих проблем в сфере недвижимости существует механизм экспертных консультаций, подчеркнули в Министерстве иностранных дел.В ведомстве также напомнили, что у Чехии имеется "немалая недвижимость в районе Тверской улицы" Москвы.Обвинения в адрес РоссииГлава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к серии взрывов, имевших место на складе боеприпасов в 2014 году в чешской деревне Врбетице.День спустя первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте инцидента.Пражские власти потребовали у российского МИД вернуть в городское пользование половину гектара парка Стромовка, на территории которого располагается российское дипломатическое представительство.Москва, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Колоссальная ценаЧехия заплатила колоссальную цену за свои действия в адрес Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Это не наш выбор, это ответные меры", - отметила дипломат.Она добавила, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, а Чехия и другие европейские страны стараются прикрыть свои проблемы. Она также сообщила, что Праге также теперь запрещено нанимать персонал для своих загранучреждений из числа российских граждан.Замглавы МИД Александр Грушко предупредил, что после необоснованной высылки дипломатов может начаться цепная реакция.В Кремле, в свою очередь, оценили действия Чехии по высылке российских дипломатов как провокационные и недружественные.При этом МИД Чехии удивился ответу Москвы. "Реакция была очень сильной ", - заявил первый вице-премьер и глава дипломатического ведомства Ян Гамачек. Он также отметил, что официальная Прага не исключает "новый пропорциональный ответ".

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729024672.html

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