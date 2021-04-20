https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729119861.html

Парламент Белоруссии попросил не помогать силам, дестабилизирующим страну

Парламент Белоруссии попросил не помогать силам, дестабилизирующим страну

Белорусский парламент на фоне предотвращения попытки силового мятежа в республике призывает международное сообщество отказаться от поддержки сил,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:45

2021-04-20T15:45

2021-04-20T16:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Белорусский парламент на фоне предотвращения попытки силового мятежа в республике призывает международное сообщество отказаться от поддержки сил, дестабилизирующих обстановку в стране, говорится в распространенном во вторник заявлении."Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси", - говорится в совместном заявлении обеих палат белорусского парламента.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.

https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729106837.html

https://ria.ru/20210417/belorussiya-1728707160.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире