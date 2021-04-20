https://ria.ru/20210420/antikorruptsiya-1729079079.html

Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума

Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума

РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:49

2021-04-20T12:49

2021-04-20T12:49

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1729079079.jpg?1618912143

22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ильи КУЧЕРОВА по итогам десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".Задать вопросКонституционные изменения влияют на развитие законодательства о противодействии коррупции. В чем состоят коррупционные угрозы правам человека? Каковы концептуальные проблемы исполнения антикоррупционного законодательства?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы