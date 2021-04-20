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Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума
Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума
РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:49
2021-04-20T12:49
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22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ильи КУЧЕРОВА по итогам десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".Задать вопросКонституционные изменения влияют на развитие законодательства о противодействии коррупции. В чем состоят коррупционные угрозы правам человека? Каковы концептуальные проблемы исполнения антикоррупционного законодательства?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума

12:49 20.04.2021
 
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22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ильи КУЧЕРОВА по итогам десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".

Задать вопрос
Конституционные изменения влияют на развитие законодательства о противодействии коррупции. В чем состоят коррупционные угрозы правам человека? Каковы концептуальные проблемы исполнения антикоррупционного законодательства?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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