Онлайн-конференция по итогам Евразийского антикоррупционного форума
22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция первого заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ильи КУЧЕРОВА по итогам десятого Евразийского антикоррупционного форума "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции".
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Конституционные изменения влияют на развитие законодательства о противодействии коррупции. В чем состоят коррупционные угрозы правам человека? Каковы концептуальные проблемы исполнения антикоррупционного законодательства?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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