https://ria.ru/20210419/vysylka-1728929990.html

Эксперт прокомментировал взаимную высылку дипломатов из Москвы и Киева

Эксперт прокомментировал взаимную высылку дипломатов из Москвы и Киева

Взаимная высылка дипломатов из Киева и Москвы говорит об эскалации украинско-российских отношений, вновь поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей,... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

2021-04-19T13:47

дмитрий кулеба

руслан бортник

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569207481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b744f1719a5b4fe907669dfa51f54d8.jpg

КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Взаимная высылка дипломатов из Киева и Москвы говорит об эскалации украинско-российских отношений, вновь поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России.По его словам, также сложившая ситуация стала инструментом "тяжелой информационной политики".Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

https://ria.ru/20210418/konsul-1728829954.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, руслан бортник, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире