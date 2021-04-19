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Эксперт прокомментировал взаимную высылку дипломатов из Москвы и Киева
Эксперт прокомментировал взаимную высылку дипломатов из Москвы и Киева
Взаимная высылка дипломатов из Киева и Москвы говорит об эскалации украинско-российских отношений, вновь поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей,... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:47
2021-04-19T13:47
дмитрий кулеба
руслан бортник
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Взаимная высылка дипломатов из Киева и Москвы говорит об эскалации украинско-российских отношений, вновь поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России.По его словам, также сложившая ситуация стала инструментом "тяжелой информационной политики".Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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дмитрий кулеба, руслан бортник, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире

Эксперт прокомментировал взаимную высылку дипломатов из Москвы и Киева

13:47 19.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Взаимная высылка дипломатов из Киева и Москвы говорит об эскалации украинско-российских отношений, вновь поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России.
"Можно констатировать, что это стало еще одним элементом эскалации украинско-российских отношений. Это снова поднимает вопрос о разрыве дипломатических связей между странами", - сказал Бортник РИА Новости в понедельник.
По его словам, также сложившая ситуация стала инструментом "тяжелой информационной политики".
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 17:17
Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными
Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
 
Дмитрий КулебаРуслан БортникМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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