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Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС

Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:00

2021-04-19T17:00

2021-04-19T17:57

маркус зедер

германия

бавария

армин лашет

хдс/хсс

северный поток — 2

христианско-социальный союз

ангела меркель

владимир путин

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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов при условии поддержки со стороны Христианско-демократического союза (ХДС), куда входит и Ангела Меркель.Он отметил, что президиум ХСС полностью поддержал его в этом решении — такое же мнение разделяет и фракция."Я лично готов взять на себя ответственность и на сто процентов служить нашей стране и людям. Я готов к этому, что большинство в ХДС хочет этого и поддерживает", — пояснил Зедер. Его брифинг транслирует телеканал N24.Политик назвал ситуацию, возникшую в альянсе ХДС/ХСС после того, как и он, и председатель ХДС Армин Лашет выразили желание стать кандидатом в канцлеры Германии, "тяжелой борьбой". Он подчеркнул, что речь идет не о скандале между участниками блока, а о конечном решении — "дискуссии внутри ХДС".В последние дни премьер-министр Баварии провел переговоры с представителями альянса, в том числе с Лашетом. Зедер ожидает, что решение о кандидате примут в ближайшее время, однако он готов к любому исходу.Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС сложилась после того, как 11 марта и Лашет, и Зедер по итогам выездного совещания парламентской фракции заявили о своих амбициях побороться за первое место в избирательном списке.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер Германии. В ФРГ партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность: ее получает кандидат от старшего партнера в блоке после формирования коалиционного правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/1727949398.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/lashet-1593563762.html

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