Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС
17:00 19.04.2021 (обновлено: 17:57 19.04.2021)
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов при условии поддержки со стороны Христианско-демократического союза (ХДС), куда входит и Ангела Меркель.
Он отметил, что президиум ХСС полностью поддержал его в этом решении — такое же мнение разделяет и фракция.
"Я лично готов взять на себя ответственность и на сто процентов служить нашей стране и людям. Я готов к этому, что большинство в ХДС хочет этого и поддерживает", — пояснил Зедер. Его брифинг транслирует телеканал N24.
Политик назвал ситуацию, возникшую в альянсе ХДС/ХСС после того, как и он, и председатель ХДС Армин Лашет выразили желание стать кандидатом в канцлеры Германии, "тяжелой борьбой". Он подчеркнул, что речь идет не о скандале между участниками блока, а о конечном решении — "дискуссии внутри ХДС".
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В последние дни премьер-министр Баварии провел переговоры с представителями альянса, в том числе с Лашетом. Зедер ожидает, что решение о кандидате примут в ближайшее время, однако он готов к любому исходу.
Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС сложилась после того, как 11 марта и Лашет, и Зедер по итогам выездного совещания парламентской фракции заявили о своих амбициях побороться за первое место в избирательном списке.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер Германии. В ФРГ партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность: ее получает кандидат от старшего партнера в блоке после формирования коалиционного правительства.
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