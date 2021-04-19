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Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС
Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС
Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:00
2021-04-19T17:57
маркус зедер
германия
бавария
армин лашет
хдс/хсс
северный поток — 2
христианско-социальный союз
ангела меркель
владимир путин
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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов при условии поддержки со стороны Христианско-демократического союза (ХДС), куда входит и Ангела Меркель.Он отметил, что президиум ХСС полностью поддержал его в этом решении — такое же мнение разделяет и фракция."Я лично готов взять на себя ответственность и на сто процентов служить нашей стране и людям. Я готов к этому, что большинство в ХДС хочет этого и поддерживает", — пояснил Зедер. Его брифинг транслирует телеканал N24.Политик назвал ситуацию, возникшую в альянсе ХДС/ХСС после того, как и он, и председатель ХДС Армин Лашет выразили желание стать кандидатом в канцлеры Германии, "тяжелой борьбой". Он подчеркнул, что речь идет не о скандале между участниками блока, а о конечном решении — "дискуссии внутри ХДС".В последние дни премьер-министр Баварии провел переговоры с представителями альянса, в том числе с Лашетом. Зедер ожидает, что решение о кандидате примут в ближайшее время, однако он готов к любому исходу.Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС сложилась после того, как 11 марта и Лашет, и Зедер по итогам выездного совещания парламентской фракции заявили о своих амбициях побороться за первое место в избирательном списке.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер Германии. В ФРГ партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность: ее получает кандидат от старшего партнера в блоке после формирования коалиционного правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/1727949398.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/lashet-1593563762.html
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маркус зедер, германия, бавария, армин лашет, хдс/хсс, северный поток — 2, христианско-социальный союз, ангела меркель, владимир путин, москва, мюнхен, берлин (город), в мире

Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться в канцлеры от ХДС/ХСС

17:00 19.04.2021 (обновлено: 17:57 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать кандидатом в канцлеры от альянса немецких консерваторов при условии поддержки со стороны Христианско-демократического союза (ХДС), куда входит и Ангела Меркель.
Он отметил, что президиум ХСС полностью поддержал его в этом решении — такое же мнение разделяет и фракция.
"Я лично готов взять на себя ответственность и на сто процентов служить нашей стране и людям. Я готов к этому, что большинство в ХДС хочет этого и поддерживает", — пояснил Зедер. Его брифинг транслирует телеканал N24.
Политик назвал ситуацию, возникшую в альянсе ХДС/ХСС после того, как и он, и председатель ХДС Армин Лашет выразили желание стать кандидатом в канцлеры Германии, "тяжелой борьбой". Он подчеркнул, что речь идет не о скандале между участниками блока, а о конечном решении — "дискуссии внутри ХДС".
ХДС и ХСС выясняют, у кого из них больше Х - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 17:54На грани
ХДС и ХСС выясняют, у кого из них больше "Х"
В последние дни премьер-министр Баварии провел переговоры с представителями альянса, в том числе с Лашетом. Зедер ожидает, что решение о кандидате примут в ближайшее время, однако он готов к любому исходу.
Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера Германии от альянса ХДС/ХСС сложилась после того, как 11 марта и Лашет, и Зедер по итогам выездного совещания парламентской фракции заявили о своих амбициях побороться за первое место в избирательном списке.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер Германии. В ФРГ партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность: ее получает кандидат от старшего партнера в блоке после формирования коалиционного правительства.
Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Маркус ЗедерГерманияБаварияАрмин ЛашетХДС/ХСССеверный поток — 2Христианско-социальный союзАнгела МеркельВладимир ПутинМоскваМюнхенБерлин (город)В мире
 
 
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