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Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова
Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова
В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:49
2021-04-19T14:03
мария захарова
москва
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вопрос не в тональности. Вопрос в том, что сейчас, как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег. Ровно то, что они предпринимают, именно это и оценивается. Не заявления, не только слова, красивые или не очень красивые, а конкретные действия. Более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет. Исключительно и только конкретные шаги и действия", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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мария захарова, москва, россия, сша, в мире

Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова

13:49 19.04.2021 (обновлено: 14:03 19.04.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вопрос не в тональности. Вопрос в том, что сейчас, как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег. Ровно то, что они предпринимают, именно это и оценивается. Не заявления, не только слова, красивые или не очень красивые, а конкретные действия. Более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет. Исключительно и только конкретные шаги и действия", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:34
США противоречат сами себе в заявлениях по России, заявила Захарова
 
Мария ЗахароваМоскваРоссияСШАВ мире
 
 
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