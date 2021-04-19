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Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова
Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова
В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:49
2021-04-19T13:49
2021-04-19T14:03
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вопрос не в тональности. Вопрос в том, что сейчас, как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег. Ровно то, что они предпринимают, именно это и оценивается. Не заявления, не только слова, красивые или не очень красивые, а конкретные действия. Более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет. Исключительно и только конкретные шаги и действия", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20210419/ssha-1728927519.html
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мария захарова, москва, россия, сша, в мире