https://ria.ru/20210419/vashington-1728930742.html

Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова

Москва будет оценивать конкретные шаги Вашингтона, заявила Захарова

В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:49

2021-04-19T13:49

2021-04-19T14:03

мария захарова

москва

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728468794_0:184:3181:1973_1920x0_80_0_0_2e3c5a4215bb1dc82c9fa382c3610e2b.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В диалоге с США Москва теперь будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вопрос не в тональности. Вопрос в том, что сейчас, как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег. Ровно то, что они предпринимают, именно это и оценивается. Не заявления, не только слова, красивые или не очень красивые, а конкретные действия. Более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет. Исключительно и только конкретные шаги и действия", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20210419/ssha-1728927519.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, россия, сша, в мире