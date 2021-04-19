https://ria.ru/20210419/ubezhische-1728979338.html

Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному

Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному

Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:48

2021-04-19T17:48

2021-04-19T17:48

россия

ольга михайлова

алексей навальный

дмитрий песков

покров

эстония

владимир

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник глава МИД Эва-Мария Лийметс."Я считаю, что Эстония серьезно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728932914.html

https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728865613.html

россия

покров

эстония

владимир

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россия, ольга михайлова, алексей навальный, дмитрий песков, покров, эстония, владимир