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Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному
Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному
Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:48
2021-04-19T17:48
россия
ольга михайлова
алексей навальный
дмитрий песков
покров
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник глава МИД Эва-Мария Лийметс."Я считаю, что Эстония серьезно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
https://ria.ru/20210419/navalnyy-1728932914.html
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россия, ольга михайлова, алексей навальный, дмитрий песков, покров, эстония, владимир

Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному

17:48 19.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник глава МИД Эва-Мария Лийметс.
"Я считаю, что Эстония серьезно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
14:01
В Кремле прокомментировали сообщения о "критическом" состоянии Навального
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
 
РоссияОльга МихайловаАлексей НавальныйДмитрий ПесковПокровЭстонияВладимир
 
 
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