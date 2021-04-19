Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. Эстония может рассмотреть вопрос о предоставлении убежища российскому блогеру Алексею Навальному, если он обратится с такой просьбой, сообщила в понедельник глава МИД Эва-Мария Лийметс.
"Я считаю, что Эстония серьезно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала Лийметс порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают здоровье осужденных в РФ не темой для интереса иностранных государств, никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.