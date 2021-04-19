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РФПИ инвестирует в создание облачного сервиса в России
РФПИ инвестирует в создание облачного сервиса в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания "ЭР-Телеком" и ближневосточный фонд инвестируют в создание облачного сервиса в России на базе активов... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:13
2021-04-19T10:13
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
эр-телеком холдинг
google
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания "ЭР-Телеком" и ближневосточный фонд инвестируют в создание облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter, говорится в сообщении российского фонда."РФПИ совместно с "ЭР-Телеком Холдинг" ("Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") и ведущим ближневосточным фондом Talos Fund I, специализирующимся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter", - заявили в фонде.Уточняется, что консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании "Связь ВСД" – дочерней структуры голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter в РФ. В периметр инвестиций входит облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге общей площадью 13400 квадратных метров, работающих в соответствии с международными стандартами качества Tier III."Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачного хранения и виртуальной обработки данных среди независимых коммерческих ЦОДов с собственной вычислительной инфраструктурой.Основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков", - отметили в РФПИ.Облачная стратегия подразумевает расширение портфеля виртуальных сервисов, прежде всего, с применением ведущих мировых технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ."Приобретение активов Linxdatacenter совместно с сильным российским стратегическим игроком и ближневосточным партнером, обладающим доступом к уникальным технологическим решениям, направлено на выполнение масштабной задачи по ускоренному развитию российской цифровой инфраструктуры. Приоритетным направлением для нашей платформы является развитие ведущего облачного сервиса в России на основе передовых технологий искусственного интеллекта", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."ЭР-Телеком Холдинг" – один из ведущих национальных операторов информационно-коммуникационных услуг, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).Компания Linx Telecommunications Holding BV была основана в 2001 году международной корпорацией Koop Holding Europe BV совместно с частными инвесторами. Компания инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру, дата-центры и облачные сервисы в Балтийском регионе, России и Польше.Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы хранения данных в собственных дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Linxdatacenter предоставляет частный доступ к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.
https://ria.ru/20210407/sber-1727070306.html
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, эр-телеком холдинг, google, технологии, экономика

РФПИ инвестирует в создание облачного сервиса в России

10:13 19.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеста доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре "Мои документы в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания "ЭР-Телеком" и ближневосточный фонд инвестируют в создание облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter, говорится в сообщении российского фонда.
"РФПИ совместно с "ЭР-Телеком Холдинг" ("Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") и ведущим ближневосточным фондом Talos Fund I, специализирующимся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter", - заявили в фонде.
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Уточняется, что консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании "Связь ВСД" – дочерней структуры голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter в РФ. В периметр инвестиций входит облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге общей площадью 13400 квадратных метров, работающих в соответствии с международными стандартами качества Tier III.
"Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачного хранения и виртуальной обработки данных среди независимых коммерческих ЦОДов с собственной вычислительной инфраструктурой.
Основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков", - отметили в РФПИ.
Облачная стратегия подразумевает расширение портфеля виртуальных сервисов, прежде всего, с применением ведущих мировых технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ.
"Приобретение активов Linxdatacenter совместно с сильным российским стратегическим игроком и ближневосточным партнером, обладающим доступом к уникальным технологическим решениям, направлено на выполнение масштабной задачи по ускоренному развитию российской цифровой инфраструктуры. Приоритетным направлением для нашей платформы является развитие ведущего облачного сервиса в России на основе передовых технологий искусственного интеллекта", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"ЭР-Телеком Холдинг" – один из ведущих национальных операторов информационно-коммуникационных услуг, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).
Компания Linx Telecommunications Holding BV была основана в 2001 году международной корпорацией Koop Holding Europe BV совместно с частными инвесторами. Компания инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру, дата-центры и облачные сервисы в Балтийском регионе, России и Польше.
Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы хранения данных в собственных дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Linxdatacenter предоставляет частный доступ к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.
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РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭР-Телеком ХолдингGoogleТехнологииЭкономика
 
 
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