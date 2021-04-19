РФПИ инвестирует в создание облачного сервиса в России
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"РФПИ совместно с "ЭР-Телеком Холдинг" ("Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") и ведущим ближневосточным фондом Talos Fund I, специализирующимся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter", - заявили в фонде.
Уточняется, что консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании "Связь ВСД" – дочерней структуры голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter в РФ. В периметр инвестиций входит облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге общей площадью 13400 квадратных метров, работающих в соответствии с международными стандартами качества Tier III.
"Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачного хранения и виртуальной обработки данных среди независимых коммерческих ЦОДов с собственной вычислительной инфраструктурой.
Основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков", - отметили в РФПИ.
Облачная стратегия подразумевает расширение портфеля виртуальных сервисов, прежде всего, с применением ведущих мировых технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ.
"Приобретение активов Linxdatacenter совместно с сильным российским стратегическим игроком и ближневосточным партнером, обладающим доступом к уникальным технологическим решениям, направлено на выполнение масштабной задачи по ускоренному развитию российской цифровой инфраструктуры. Приоритетным направлением для нашей платформы является развитие ведущего облачного сервиса в России на основе передовых технологий искусственного интеллекта", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"ЭР-Телеком Холдинг" – один из ведущих национальных операторов информационно-коммуникационных услуг, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).
Компания Linx Telecommunications Holding BV была основана в 2001 году международной корпорацией Koop Holding Europe BV совместно с частными инвесторами. Компания инвестировала в телекоммуникационную инфраструктуру, дата-центры и облачные сервисы в Балтийском регионе, России и Польше.
Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы хранения данных в собственных дата-центрах в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Linxdatacenter предоставляет частный доступ к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.
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