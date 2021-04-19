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Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:52
2021-04-19T18:56
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
боливия
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию."Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, боливия, в мире

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

18:52 19.04.2021 (обновлено: 18:56 19.04.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию.
"Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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