https://ria.ru/20210419/sputnik-1728990930.html

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:52

2021-04-19T18:52

2021-04-19T18:56

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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владимир путин

боливия

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию."Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html

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