https://ria.ru/20210419/sputnik-1728990930.html
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:52
2021-04-19T18:52
2021-04-19T18:56
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_7bf15873a9ddc816d7611d573e95d757.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию."Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html
россия
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3f20fb93cf90f15957c070455206ee88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, боливия, в мире