https://ria.ru/20210419/shkola-1728998639.html

Ставропольскую школу лишили имени писателя Сургучева

Ставропольскую школу лишили имени писателя Сургучева

Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление об изменении наименования одной из городских школ, исключив из ее названия упоминание об известном... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:48

2021-04-19T19:48

2021-04-19T20:25

франция

ставрополь

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СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление об изменении наименования одной из городских школ, исключив из ее названия упоминание об известном писателе Илье Сургучеве, документ опубликован на сайте городской администрации."Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И. Д. Сургучева на наименование "Средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя", — говорится в тексте постановления.Причины такого решения в документе не указываются, отмечается лишь, что оно принято в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в России", уставом города Ставрополя, положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований муниципальным объектам на территории города, заявлением школы и заключением топонимической комиссии Ставрополя.Местные СМИ сообщают, что изменение в наименовании школы может быть связано с тем, что Сургучев во время Второй мировой войны, проживая во Франции, печатался в русскоязычной газете и сотрудничал с немецкими оккупационными властями.Ставропольская школа № 4 получила имя Сургучева в 2017 году, в ее здании располагалось духовное училище, где учился писатель.

https://ria.ru/20200618/1573155041.html

https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

франция

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, ставрополь