Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/shkola-1728998639.html
Ставропольскую школу лишили имени писателя Сургучева
Ставропольскую школу лишили имени писателя Сургучева
Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление об изменении наименования одной из городских школ, исключив из ее названия упоминание об известном... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:48
2021-04-19T20:25
франция
ставрополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144362/13/1443621378_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_061fbc58a538fbfbed5c9d0f089383a5.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление об изменении наименования одной из городских школ, исключив из ее названия упоминание об известном писателе Илье Сургучеве, документ опубликован на сайте городской администрации."Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И. Д. Сургучева на наименование "Средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя", — говорится в тексте постановления.Причины такого решения в документе не указываются, отмечается лишь, что оно принято в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в России", уставом города Ставрополя, положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований муниципальным объектам на территории города, заявлением школы и заключением топонимической комиссии Ставрополя.Местные СМИ сообщают, что изменение в наименовании школы может быть связано с тем, что Сургучев во время Второй мировой войны, проживая во Франции, печатался в русскоязычной газете и сотрудничал с немецкими оккупационными властями.Ставропольская школа № 4 получила имя Сургучева в 2017 году, в ее здании располагалось духовное училище, где учился писатель.
https://ria.ru/20200618/1573155041.html
https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html
франция
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/144362/13/1443621378_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_00e387cf0f4c1a44d186f9bebf4d9cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, ставрополь

Ставропольскую школу лишили имени писателя Сургучева

19:48 19.04.2021 (обновлено: 20:25 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкВ Ставрополе
В Ставрополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление об изменении наименования одной из городских школ, исключив из ее названия упоминание об известном писателе Илье Сургучеве, документ опубликован на сайте городской администрации.
"Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И. Д. Сургучева на наименование "Средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя", — говорится в тексте постановления.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня 2020, 22:2875 лет Великой Победы
Нельзя приравнивать пособников нацизма к героям войны, заявил Путин
Причины такого решения в документе не указываются, отмечается лишь, что оно принято в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в России", уставом города Ставрополя, положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований муниципальным объектам на территории города, заявлением школы и заключением топонимической комиссии Ставрополя.
Местные СМИ сообщают, что изменение в наименовании школы может быть связано с тем, что Сургучев во время Второй мировой войны, проживая во Франции, печатался в русскоязычной газете и сотрудничал с немецкими оккупационными властями.
Ставропольская школа № 4 получила имя Сургучева в 2017 году, в ее здании располагалось духовное училище, где учился писатель.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 09:00
Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
 
ФранцияСтаврополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния