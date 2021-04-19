https://ria.ru/20210419/sammit-1728927424.html

В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите

В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите

В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:34

2021-04-19T13:34

2021-04-19T13:42

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

россия

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в Кремле по участию в климатическом саммите.Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20210407/sammit-1727128596.html

вашингтон (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, вашингтон (город), россия, дмитрий песков, сша, в мире