https://ria.ru/20210419/sammit-1728927424.html
В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите
В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите
В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:34
2021-04-19T13:34
2021-04-19T13:42
джо байден
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в Кремле по участию в климатическом саммите.Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.
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джо байден, владимир путин, вашингтон (город), россия, дмитрий песков, сша, в мире