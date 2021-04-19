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В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите
В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите
В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:34
2021-04-19T13:42
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в Кремле по участию в климатическом саммите.Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.
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джо байден, владимир путин, вашингтон (город), россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о климатическом саммите

13:34 19.04.2021 (обновлено: 13:42 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле в ближайшее время сообщат, кто будет представлять Россию на организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в Кремле по участию в климатическом саммите.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:19
В МИД рассказали о контактах с США по климатическому саммиту
 
Джо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)РоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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