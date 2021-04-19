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Мишустин утвердил правила формирования единого реестра проверок бизнеса
Мишустин утвердил правила формирования единого реестра проверок бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила формирования единого реестра контрольных мероприятий, он начнет действовать с 1 июля, сообщается на... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:05
2021-04-19T10:05
2021-04-19T10:16
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила формирования единого реестра контрольных мероприятий, он начнет действовать с 1 июля, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Он позволит сделать сферу контроля более прозрачной. Новый реестр начнёт действовать с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что контролёры не смогут проводить проверки, если заранее не внесут мероприятия в реестр. Отвечать за его ведение будет Генеральная прокуратура.Кроме того, реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть решения, принятые по итогам прошедших мероприятий. Отмечается, что информацией, размещенной в реестре, бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений."В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В "пилоте" участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля", - добавляется в сообщении.Отмечается, что с 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определённых кабмином. С начала 2023 года она начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.
https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html
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михаил мишустин, политика
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил правила формирования единого реестра контрольных мероприятий, он начнет действовать с 1 июля, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Он позволит сделать сферу контроля более прозрачной. Новый реестр начнёт действовать с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что контролёры не смогут проводить проверки, если заранее не внесут мероприятия в реестр. Отвечать за его ведение будет Генеральная прокуратура.
Кроме того, реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть решения, принятые по итогам прошедших мероприятий. Отмечается, что информацией, размещенной в реестре, бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений.
"В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В "пилоте" участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что с 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определённых кабмином. С начала 2023 года она начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.