https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html

Мишустин утвердил правила формирования единого реестра проверок бизнеса

Мишустин утвердил правила формирования единого реестра проверок бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила формирования единого реестра контрольных мероприятий, он начнет действовать с 1 июля, сообщается на... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:05

2021-04-19T10:05

2021-04-19T10:16

михаил мишустин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603771378_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ad531a48434d9bf3a2cd27161976866f.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила формирования единого реестра контрольных мероприятий, он начнет действовать с 1 июля, сообщается на сайте кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Он позволит сделать сферу контроля более прозрачной. Новый реестр начнёт действовать с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что контролёры не смогут проводить проверки, если заранее не внесут мероприятия в реестр. Отвечать за его ведение будет Генеральная прокуратура.Кроме того, реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть решения, принятые по итогам прошедших мероприятий. Отмечается, что информацией, размещенной в реестре, бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений."В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В "пилоте" участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля", - добавляется в сообщении.Отмечается, что с 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определённых кабмином. С начала 2023 года она начнёт внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html

https://ria.ru/20210412/biznes-1727819500.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, политика