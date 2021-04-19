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Новикомбанк поддержит проекты пермских предприятий

Новикомбанк поддержит проекты пермских предприятий

Руководство Новикомбанка в ходе делового визита в Пермский край провело ряд встреч с партнерами банка в регионе – ведущими промышленными высокотехнологичными... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:37

2021-04-19T16:37

2021-04-19T16:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 апр – Пресс-служба Новикомбанка. Руководство Новикомбанка в ходе делового визита в Пермский край провело ряд встреч с партнерами банка в регионе – ведущими промышленными высокотехнологичными предприятиями. Кроме этого, было подписано соглашение о сотрудничестве с правительством Пермского края.В Пермском крае Новикомбанк активно взаимодействует с предприятиями двигателестроительной отрасли. Банк финансирует знаковый проект российского авиастроения – разработку и производство нового двигателя ПД-14, головным разработчиком которого является пермское конструкторское бюро "ОДК-Авиадвигатель". В сентябре 2020 года Новикомбанк заключил кредитное соглашение с предприятием на 3 млрд рублей. В рамках рабочей встречи с руководством АО "ОДК-Авиадвигатель" делегация Новикомбанка ознакомилась с испытаниями нового авиационного газотурбинного двигателя ПД-14. Двигатель ПД-14 разработан для перспективного российского лайнера МС-21-310 и создан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и отраслевой науки с применением новейших технологий и материалов. Это — первый с начала 1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации.В ходе визита руководители Новикомбанка и "ОДК-Авиадвигатель" обсудили вопросы укрепления партнерских отношений и дальнейшего сотрудничества.Перспективные проекты и их финансирование также обсуждались на встрече с руководством АО "Редуктор-ПМ" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Это одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Представители Новикомбанка ознакомились с производственной деятельностью предприятия и, в том числе с модернизированными участками. В ходе встречи обсуждался вопрос финансирования проекта по развитию стендовой базы.На предоставленные Новикомбанком средства ранее была проведена модернизация гальванического производственного участка, где выполняется нанесение гальванических защитных покрытий на детали вертолетов. Также предприятие разработало и запустило производство главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т. Помимо конструктивных переговоров с руководителями предприятий топ-менеджеры Новикомбанка встретились с властями региона. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Пермского края. В соответствии с заключенным соглашением Новикомбанк будет содействовать реализации инвестиционных проектов и развитию инфраструктуры региона, включая производственный, дорожно-транспортный, жилищно-коммунальный и социальный комплексы Пермского края. Соглашение также нацелено на поддержку малого и среднего предпринимательства. Новикомбанк открыл офис в Перми в 2019 году и зарекомендовал себя в регионе как надежный и стабильный финансовый институт, чья деятельность направлена на поддержку промышленности. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае такие крупные предприятия, как: АО "Редуктор-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО "Редуктор-ПМ", НПО "Биомед" и другие значимые предприятия региона.Пресс-служба+7 (903) 622-36-18 pr@novikom.ruАО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – "Ва3", прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы