https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html

Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована

Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована

Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:47

2021-04-19T14:47

2021-04-19T15:39

россия

ян гамачек

андрей бабиш

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728946577_545:859:2659:2048_1920x0_80_0_0_2cb3b85cf8b5ef99e718d6290edaab18.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек.Он пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию."Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", — сказал руководитель ведомства на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.Он не исключил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах."Русские <...> утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем", — добавил Гамачек.Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.Кризис в отношениях двух странВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Грузовик у чешского посольства в Москве, откуда высылают 20 дипломатов У чешского посольства в Москве, которое к вечеру должны покинуть 20 дипломатов, грузовик для переезда. 2021-04-19T14:47 true PT2M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, андрей бабиш, москва, чехия, в мире