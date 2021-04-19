https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html
Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована
Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована
Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:47
2021-04-19T14:47
2021-04-19T15:39
россия
ян гамачек
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москва
чехия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек.Он пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию."Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", — сказал руководитель ведомства на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.Он не исключил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах."Русские <...> утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем", — добавил Гамачек.Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.Кризис в отношениях двух странВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Грузовик у чешского посольства в Москве, откуда высылают 20 дипломатов
У чешского посольства в Москве, которое к вечеру должны покинуть 20 дипломатов, грузовик для переезда.
2021-04-19T14:47
true
PT2M27S
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ян гамачек, андрей бабиш, москва, чехия, в мире
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Посольство Чехии
в Москве
фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД
республики Ян Гамачек
.
Он пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию.
"Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", — сказал руководитель ведомства на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.
Он не исключил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах.
"Русские <...> утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем", — добавил Гамачек.
Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.
Кризис в отношениях двух стран
В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину
.
Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова
и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва
в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом
" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.