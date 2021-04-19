Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/posolstvo-1728942529.html
Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована
Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована
Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:47
2021-04-19T15:39
россия
ян гамачек
андрей бабиш
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728946577_545:859:2659:2048_1920x0_80_0_0_2cb3b85cf8b5ef99e718d6290edaab18.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек.Он пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию."Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", — сказал руководитель ведомства на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.Он не исключил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах."Русские &lt;...&gt; утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем", — добавил Гамачек.Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.Кризис в отношениях двух странВ субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Грузовик у чешского посольства в Москве, откуда высылают 20 дипломатов
У чешского посольства в Москве, которое к вечеру должны покинуть 20 дипломатов, грузовик для переезда.
2021-04-19T14:47
true
PT2M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728946577_420:478:2514:2048_1920x0_80_0_0_aabefa06f2bc1b638cfc64cee23360c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ян гамачек, андрей бабиш, москва, чехия, в мире

Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована

14:47 19.04.2021 (обновлено: 15:39 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Чешской Республики в Москве
Здание посольства Чешской Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек.
Он пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию.
"Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", — сказал руководитель ведомства на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.
Он не исключил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах.
"Русские <...> утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем", — добавил Гамачек.
Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.

Кризис в отношениях двух стран

В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что злоумышленники хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Из Чехии выслали 18 дипломатов. Также полиция разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства республики персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.
Кроме того, на фоне скандала чешские власти заявили о готовности исключить госкорпорацию "Росатом" из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы".
Кремль назвал реакцию Чехии провокационной и недружественной. В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 14:26
Чехия заплатила колоссальную цену за свои действия, заявил МИД
 
РоссияЯн ГамачекАндрей БабишМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния