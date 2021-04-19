https://ria.ru/20210419/popova-1728899880.html
Попова рассказала, как Москва и Петербург справляются с COVID-19
Попова рассказала, как Москва и Петербург справляются с COVID-19
Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, при этом в крупных городах нужны специальные режимы и особые... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:39
2021-04-19T11:39
2021-04-19T12:14
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, при этом в крупных городах нужны специальные режимы и особые правила по профилактике коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши города – Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достояно, чем целый ряд других столиц в других странах", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в столицах стран всегда выше, чем в среднем по стране."Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций, там, где живет более 2, 3, 5, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек", - подчеркнула Попова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, при этом в крупных городах нужны специальные режимы и особые правила по профилактике коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши города – Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достояно, чем целый ряд других столиц в других странах", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.
Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в столицах стран всегда выше, чем в среднем по стране.
"Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций, там, где живет более 2, 3, 5, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек", - подчеркнула Попова.