https://ria.ru/20210419/popova-1728899880.html

Попова рассказала, как Москва и Петербург справляются с COVID-19

Попова рассказала, как Москва и Петербург справляются с COVID-19

Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, при этом в крупных городах нужны специальные режимы и особые... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:39

2021-04-19T11:39

2021-04-19T12:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург более достойно справляются с коронавирусом, чем другие мировые столицы, при этом в крупных городах нужны специальные режимы и особые правила по профилактике коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши города – Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достояно, чем целый ряд других столиц в других странах", - сказала Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в столицах стран всегда выше, чем в среднем по стране."Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций, там, где живет более 2, 3, 5, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728902146.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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